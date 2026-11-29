▲ 지난 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 삼성전자, SK하이닉스 주가가 표시되고 있다.

금융권이 오늘(29일) 10조 원대 증권시장안정펀드 가동을 위한 자금 조달 방안을 논의합니다.코로나19 당시 증안펀드 출자를 약정한 금융회사들이 기존 약정액의 납입 가능 여부를 점검할 것으로 보이는 가운데 내일엔 금융당국과 주요 금융지주가 시장 안정 대책을 논의할 전망입니다.금융권에 따르면 증안펀드 약정을 맺었던 금융회사 관계자들이 오늘 오후 서울 여의도에 모여 증안펀드 운용 방안을 논의합니다.코로나19 시기 마련한 증안펀드의 기존 약정액을 제때 납입할 수 있는지 확인하는 성격의 회의가 될 것으로 보입니다.증안펀드는 주가 급락 시기 증권시장 안정을 위해 투입할 목적으로 지주·증권·은행·보험사 등 금융회사와 유관기관이 마련한 기금입니다.미리 출자 금액을 약정하고 자금 수요가 있을 때 돈을 붓는 캐피탈콜 방식으로 운영됩니다.2020년 10조 7천600억 원 규모의 증안펀드가 조성됐고, 2022년 레고랜드 사태 때도 정부가 투입을 고심한 적 있지만 가동되지는 않았습니다.증안펀드 가동 논의는 지난 13일 이재명 대통령이 주재한 자본시장 정책간담회에서 금융권 관계자가 가동 필요성을 건의하면서 급물살을 탔습니다.당시 이억원 금융위원장은 "굉장히 긴급하거나 한시적이거나 예외적인 때 가동돼야 한다"며 신중한 입장을 드러냈지만, 이후 코스피 5,000선이 무너지고 20일 미 증시가 급락해 '블랙 먼데이' 우려가 일면서 정부는 월요일을 하루 앞둔 22일 증안펀드 가동 준비 작업에 착수한다고 공식화했습니다.다만 증안펀드 조성 당시보다 국내 증시의 시가총액이 크게 늘어난 만큼 기존 약정 규모로는 시장 안정 효과가 제한적일 수 있다는 분석도 나옵니다.산업은행은 지난 23일 금융권에 기약정 금액 출자 가능 여부와 필요시 증액 의향과 여력을 파악하는 작업에 나섰습니다.오는 30일엔 금융위원회가 금융권을 소집해 시장 안정 긴급점검회의를 열고 최근 주가 하락 대응과 증안펀드 가동 방안 등을 논의할 것으로 예상됩니다.금융위와 금융감독원, 5대 금융지주 회장, 산업은행 회장, 주요 금융협회장 등이 참석할 전망입니다.증안펀드 당사자가 아닌 여신금융협회는 참석하지 않는 것으로 알려졌습니다.금융위는 회의에서 시장 안정에 협조해 달라고 당부할 것으로 예상됩니다.시장에서는 이번 회의가 금융권의 증안펀드 추가 출자 가능 여부를 타진하는 자리가 될 수 있다는 관측도 나옵니다.이번에 증안펀드가 실제로 가동된다면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만의 일이 됩니다.(사진=연합뉴스)