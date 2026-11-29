▲ 김정은 북한 국무위원장과 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석이 지난 6월 9일 평양 노동당 중앙간부학교 교정을 걸으며 대화하고 있다. 왼쪽 뒤는 리영식 당 중앙간부학교 교장

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 초순쯤 중국에서 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있다고 교도통신이 보도했습니다.교도통신은 외교 소식통을 인용해 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고 전했습니다.이 매체는 어제(28일) 밤 북한과 중국을 잇는 중국 단둥 내 철로 주변에 공사용 가림막이 설치됐다고 밝혔습니다.지난 27일 오전까지만 해도 없던 시설이라고 설명했습니다.지난해 9월 김 위원장이 전용 열차를 타고 단둥을 거쳐 중국을 방문했을 때도 철로 주변에 가림막이 설치됐습니다.또, 열차가 통과하기 직전 인근에 있던 사람들에게 자리를 뜨라는 요구가 있었습니다.이는 김 위원장에 대한 테러 방지 목적으로 알려졌습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담에 의욕을 나타내는 가운데 각국의 시선이 북한과 중국 정상의 만남 가능성에 쏠리고 있습니다.북중 정상이 만나 북미 정상회담 개최 여부 등 대미 외교 전략을 논의할지에 관심이 집중되고 있습니다.트럼프 대통령은 이달 중순 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김 위원장과 회담하겠다는 의지를 강하게 내비쳤으나 성사되지 않았습니다.APEC에서 양자 회담한 트럼프 대통령과 시 주석은 다음 달 14∼15일 미국 플로리다에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 다시 회담할 가능성이 있습니다.다음 달 북중 정상회담이 열린다면 지난 6월 시 주석의 방북 이후 처음이 됩니다.이달 19일 선전 APEC을 계기로 열린 사상 첫 미중러 정상회담에서는 한반도 문제가 의제로 다뤄진 것으로 전해졌습니다.교도통신은 당시 논의 내용을 바탕으로 북중 정상 간 전략 대화가 오갈 것으로 관측했습니다.김 위원장은 지난달 24일 최근 새로 개통한 신압록강대교를 차량으로 건너 중국 단둥을 전격 방문했습니다.시 주석의 '책사'로 알려진 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석 등을 만난 뒤 당일 귀국했습니다.김 위원장이 조만간 추가로 중국을 방문할 가능성이 제기되자 정부와 정보당국은 관련 동향을 예의주시하는 모습을 보였습니다.국가정보원은 김 위원장의 방중이 임박했다는 보도와 관련해 어제 "여러 동향을 주시 중"이라고 밝혔습니다.청와대는 시 주석이 APEC을 계기로 열린 한중 정상회담에서 김 위원장의 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 "보도된 취지와 같은 언급은 없었다"고 설명했습니다.구체적인 논의 내용에 대한 확인을 피하면서도 "북중 관계 동향을 예의주시하고 있다"고 전했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)