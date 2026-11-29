▲ 김정은 북한 국무위원장과 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석이 지난 6월 9일 평양 노동당 중앙간부학교 교정을 걸으며 대화하고 있다. 왼쪽 뒤는 리영식 당 중앙간부학교 교장
김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 초순쯤 중국에서 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있다고 교도통신이 보도했습니다.
교도통신은 외교 소식통을 인용해 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고 전했습니다.
이 매체는 어제(28일) 밤 북한과 중국을 잇는 중국 단둥 내 철로 주변에 공사용 가림막이 설치됐다고 밝혔습니다.
지난 27일 오전까지만 해도 없던 시설이라고 설명했습니다.
지난해 9월 김 위원장이 전용 열차를 타고 단둥을 거쳐 중국을 방문했을 때도 철로 주변에 가림막이 설치됐습니다.
또, 열차가 통과하기 직전 인근에 있던 사람들에게 자리를 뜨라는 요구가 있었습니다.
이는 김 위원장에 대한 테러 방지 목적으로 알려졌습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담에 의욕을 나타내는 가운데 각국의 시선이 북한과 중국 정상의 만남 가능성에 쏠리고 있습니다.
북중 정상이 만나 북미 정상회담 개최 여부 등 대미 외교 전략을 논의할지에 관심이 집중되고 있습니다.
트럼프 대통령은 이달 중순 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김 위원장과 회담하겠다는 의지를 강하게 내비쳤으나 성사되지 않았습니다.
APEC에서 양자 회담한 트럼프 대통령과 시 주석은 다음 달 14∼15일 미국 플로리다에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 다시 회담할 가능성이 있습니다.
다음 달 북중 정상회담이 열린다면 지난 6월 시 주석의 방북 이후 처음이 됩니다.
이달 19일 선전 APEC을 계기로 열린 사상 첫 미중러 정상회담에서는 한반도 문제가 의제로 다뤄진 것으로 전해졌습니다.
교도통신은 당시 논의 내용을 바탕으로 북중 정상 간 전략 대화가 오갈 것으로 관측했습니다.
김 위원장은 지난달 24일 최근 새로 개통한 신압록강대교를 차량으로 건너 중국 단둥을 전격 방문했습니다.
시 주석의 '책사'로 알려진 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석 등을 만난 뒤 당일 귀국했습니다.
김 위원장이 조만간 추가로 중국을 방문할 가능성이 제기되자 정부와 정보당국은 관련 동향을 예의주시하는 모습을 보였습니다.
국가정보원은 김 위원장의 방중이 임박했다는 보도와 관련해 어제 "여러 동향을 주시 중"이라고 밝혔습니다.
청와대는 시 주석이 APEC을 계기로 열린 한중 정상회담에서 김 위원장의 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 "보도된 취지와 같은 언급은 없었다"고 설명했습니다.
구체적인 논의 내용에 대한 확인을 피하면서도 "북중 관계 동향을 예의주시하고 있다"고 전했습니다.
(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)
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