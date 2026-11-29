▲ 동행복권 로또

로또 복권 추첨이 끝난 뒤 미리 제공한 예상 번호를 실제 당첨 번호로 바꿔치기하는 수법으로 51억여 원을 가로챈 일당이 실형을 선고받았습니다.인천지법 형사3단독 이동호 판사는 사기와 범죄단체 조직·활동 혐의로 기소된 A(37) 씨에게 징역 5년과 2년 등 총 7년을, B(36) 씨에게 징역 6년을 각각 선고했습니다.또, A 씨와 B 씨에게 각각 3억 9천여만 원과 6억 5천여만 원의 추징을 명령했습니다.A 씨 등은 2022년 5월부터 2024년 4월까지 인천시 부평구 등에 사무실을 두고 로또 번호 예측 사이트를 운영했습니다.이들은 피해자들을 속여 가입비 등 명목으로 51억 1천여만 원을 받아 챙긴 혐의로 기소됐습니다.이들은 자체 입수한 개인정보를 이용해 불특정 다수를 사이트 무료 회원으로 등록했습니다.이후 매주 로또 당첨 예상 번호를 확인하라는 문자메시지를 보냈습니다.로또 추첨이 끝나면 사이트에 접속하지 않은 회원들만 골라 해당 회원들이 홈페이지에서 확인할 수 있는 예상 번호를 실제 당첨 번호로 몰래 바꿨습니다.이어 '3등 당첨을 축하한다'는 문자메시지를 보내 마치 로또를 구매했다면 당첨금을 받을 수 있었던 것처럼 속였습니다.A 씨 등은 이를 통해 유입된 피해자들에게 10개월간 3차례 로또 3등에 당첨되도록 해주겠다며 유료 회원 가입을 권유했습니다.또, 당첨이 안 되면 가입비를 돌려주겠다고 약속한 뒤 1·2등 당첨 번호를 알려주겠다는 명목으로 최대 500만 원짜리 상품 가입을 유도한 것으로 조사됐습니다.A 씨 일당은 총괄팀장과 팀장, 영업사원 등으로 조직을 꾸리고 상벌 제도를 통해 체계적인 통솔 체계도 갖췄습니다.영업사원들에게 월 200만∼250만 원의 기본급과 매출액의 10∼20%에 해당하는 성과급을 지급했습니다.폐쇄회로(CC)TV를 통해 근태를 감시하기도 했습니다.이들은 적극적으로 고소나 신고를 한 피해자에게만 다른 피해자들로부터 받은 돈으로 환불해 주기도 한 것으로 드러났습니다.이 판사는 "이들은 로또 당첨으로 어려운 경제 여건에서 벗어나길 소망하는 불특정 다수 피해자의 기대심리를 교묘한 방법으로 활용하고 악용했다"며 "범행 방법과 피해액 등에 비춰 죄질이 매우 불량하다"고 판시했습니다.이어 "이에 합당한 처벌을 하지 않는다면 유사한 모방 범죄가 반복될 개연성이 아주 크다"며 "피해자들이 겪는 물질적 피해와 정신적 고통 또한 상당한 것으로 보이며 그로 인한 여러 사회적 폐해가 발생하고 있다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)