김건희 씨의 '매관매직' 의혹 사건 상고심 선고가 다음 주 이뤄집니다.



12·3 비상계엄 명분을 만들기 위해 '평양 무인기 투입 작전'을 지시한 혐의로 1심에서 중형을 선고받은 윤석열 전 대통령의 항소심 선고와 '헌법재판관 미임명' 의혹으로 기소된 한덕수 전 국무총리의 1심 선고도 나옵니다.



제자 성폭행 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주 씨의 국민참여재판 1심 선고도 배심원 평결을 거쳐 나올 예정입니다.



법조계에 따르면 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 김건희 씨의 특정범죄가중법상 알선수재 혐의 사건 선고공판을 다음달 3일 오전 10시 15분에 진행합니다.



김 씨는 서희건설 이봉관 회장으로부터 맏사위의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억 380만 원 상당의 귀금속을, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를 받은 혐의로 기소됐습니다.



로봇개 사업가 서 모 씨로부터 지원 청탁과 함께 3천990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의, 최재영 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁과 함께 540만 원 상당의 디올 가방 등을 받은 혐의도 적용됐습니다.



1심은 김 씨의 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 7년을 선고했습니다.



반면 2심은 청탁 대가성이 입증되지 않았다며 로봇개 사업가에게 손목시계를 받은 혐의 등 일부를 무죄로 판단하고 징역 5년으로 감형했습니다.



대법원이 특검팀과 김 씨 측 상고를 모두 기각하면 이 형은 그대로 확정됩니다.



앞서 19일 대법원 전원합의체는 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작·통일교 금품 수수 등 '3대 의혹' 사건에 징역 4년을 확정했습니다.



윤석열 전 대통령의 일반이적 혐의 사건 항소심 선고는 다음 달 4일 오후 3시에 서울고법 형사1부(윤성식 부장판사)에서 이뤄집니다.



윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등은 비상계엄 선포 요건을 만들고자 2024년 10월 드론작전사령부에 평양 무인기 투입을 지시한 혐의를 받습니다.



작전 지시 과정에서 직권을 남용해 군인들에게 의무 없는 일을 하게 한 혐의(직권남용)도 있습니다.



1심은 이들이 국가안보 위기 상황을 조성하기 위해 무인기 투입 작전을 지시한 혐의를 유죄로 인정했습니다.



무인기 투입 작전으로 북한에 우리 전력이 노출되거나 북한의 대비 태세를 강화하는 결과를 초래해 대한민국의 군사상 이익을 해쳤다고도 지적했습니다.



1심은 윤 전 대통령과 김 전 장관에게 징역 30년을 선고했습니다.



김 전 장관에겐 구형량인 징역 25년보다 무거운 형을 내렸습니다.



함께 기소된 여인형 전 국군방첩사령관에겐 징역 15년이, 김용대 전 드론작전사령관에겐 징역 3년에 집행유예 5년이 선고됐습니다.



조은석 내란특별검사팀은 윤 전 대통령과 김 전 장관에게 1심 선고형과 같은 징역 30년을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.



여 전 사령관에겐 징역 20년, 김 전 사령관에겐 징역 5년이 각각 구형됐습니다.



오는 30일 오후 2시에는 '헌법재판관 미임명·지명 의혹'으로 재판에 넘겨진 한덕수 전 국무총리의 1심 선고가 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)에서 나옵니다.



한 전 총리는 2024년 12월 윤석열 전 대통령 탄핵소추 이후 대통령 권한대행 신분으로 국회가 추천한 헌법재판관 후보자를 임명하지 않은 혐의(직무유기)를 받습니다.



작년 4월 제대로 된 인사 검증 절차 없이 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명한 혐의(직권남용 권리행사 방해)도 있습니다.



이런 의사 결정에 가담한 혐의로 정진석 전 대통령 비서실장, 김주현 전 대통령실 민정수석, 이원모 전 공직기강비서관도 함께 기소됐습니다.



내란특검팀은 결심공판에서 한 전 총리에게 징역 5년을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.



정 전 실장과 김 전 수석에겐 각 징역 4년, 이 전 비서관에겐 징역 3년이 구형됐습니다.



대법원 전원합의체는 지난 19일 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 사건에서 징역 15년을 선고한 원심을 일부 무죄 취지로 파기환송했습니다.



제자 성폭행 혐의로 국민참여재판을 받고 있는 뮤지컬 배우 남경주 씨의 선고도 에정돼 있습니다.



서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사)는 국민참여재판 둘째 날인 오는 30일에 피해자 증인신문과 피고인 신문, 검찰 구형, 피고인 측 최종변론을 거쳐 남 씨에 대한 선고까지 할 계획입니다.



국민참여재판은 형사 재판에 국민이 배심원으로 참여해 유무죄 판단과 양형 의견을 제시하는 제도입니다.



배심원단 의견은 법적 구속력은 없고 권고적 효력만 갖습니다.



남 씨는 작년 12월 서울 서초구 모처에서 제자인 여성을 사회적 지위 등을 이용해 성폭행한 혐의(피감독자간음)를 받습니다.



지난 27일 재판에서 검사는 남 씨가 사건 발생 열흘 뒤 피해자에게 "세상에 알리지 말아 달라"며 보낸 편지 내용을 공개했습니다.



사건 발생 직후 피해자가 지인에게 울면서 당시 상황을 설명한 녹취도 공개됐습니다.



남 씨 측은 피해자와 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 실제 성관계에 이르지는 않았다며 무죄를 주장했습니다.



한학자 통일교 총재의 정교유착 혐의 항소심 결심공판도 오는 30일 서울고법 형사13부(김무신 이우희 유동균 고법판사)에서 진행될 예정입니다.



한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장 등과 공모해 2022년 1월 당시 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의로 기소됐습니다.



그해 7월 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 씨에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의, 3월 통일교 단체 자금 1억여 원을 국민의힘 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의도 받습니다.



올해 8월 1심은 주요 혐의를 유죄로 인정해 한 총재에게 징역 총 2년을 선고했습니다.



한 총재는 항소심에서 보석으로 풀려났다가 지정 주거지인 병원을 벗어난 사실이 드러나 이달 초 보석이 취소됐습니다.



서울중앙지법 형사합의37-1부(장성훈 오창섭 류창성 부장판사)는 오는 30일 오후 3시 '비상계엄 당시 언론사 단전·단수 의혹'으로 기소된 허석곤 전 소방청장과 이영팔 전 차장의 1심 선고를 진행합니다.



허 전 청장은 12·3 비상계엄 선포 직후 이상민 전 장관으로부터 "24시께 MBC, JTBC, 한겨레신문, 경향신문, 김어준의 뉴스공장에 경찰이 진입하니 협력해 단전·단수하라"는 취지의 지시를 받고 이를 이 전 차장에게 전달한 혐의를 받습니다.



이 전 차장은 이후 서울소방재난본부에 전화를 걸어 "포고령과 관련해 경찰에서 협조 요청이 오면 협력해 달라"는 취지로 말한 것으로 조사됐습니다.



권창영 종합특검팀은 허 전 청장과 이 전 차장에게 각각 징역 5년을 구형했습니다.



다음 달 3일에는 대검검사(검사장급)에서 고검검사급 보직으로 사실상 강등된 정유미 대전광역공소청 검사(사법연수원 30기)의 인사명령 취소 소송 항소심 결과도 나옵니다.



정 검사는 법무연수원 연구위원이던 작년 12월 검찰(현 공소청) 고위 간부 인사에서 대전고검 검사로 전보됐습니다.



법조계 안팎에서는 징계성 조치라는 평가가 나왔습니다.



이에 정 검사는 인사 발표 이튿날 법무부 장관을 상대로 인사명령 처분 취소 소송을 냈습니다.



1심은 강등 징계라는 정 검사 측 주장은 배척했으나 이례적인 전보 인사를 하며 소명 기회도 주지 않아 인사재량권을 남용했다며 인사 처분을 취소해야 한다고 판결했습니다.



법무부가 이에 불복하면서 항소심 심리가 이뤄지게 됐습니다.