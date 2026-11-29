▲ 현지 시간 28일 예멘 수도 사나에서 공습을 받아 불탄 차량

예멘 내전에서 전쟁을 재개한 친이란 반군 후티와 사우디아라비아 주도 연합군이 서로 수도를 겨냥해 맞불 난타전을 이어가면서 충돌 수위를 끌어올렸습니다.28일(현지 시간) AFP통신에 따르면 투르키 알말리키 사우디 연합군 대변인은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "후티 테러 민병대가 리야드 지역을 향해 발사한 순항미사일 한 발을 방공망으로 요격, 파괴했다"고 밝혔습니다.연합군은 후티 반군이 사우디 남부 알슈카이크를 향해 발사한 탄도미사일도 요격했다고 밝혔습니다.남부 자잔주(州)의 해안 도시 알슈카이크는 사우디 남부에 물과 전력을 공급하는 주요 해수 담수화 시설과 발전시설이 있는 곳입니다.사우디 당국은 남부 지역에 경보를 발령했습니다.미사일 요격 과정에서 발생한 잔해로 인한 민간인 부상자는 없었다고 로이터통신이 전했습니다.후티 반군은 최근 수도 리야드를 비롯한 사우디 본토를 직접 타격하며 전선을 확대하고 있습니다.지난 24일에는 리야드 금융지구 내 최고층 건물이자 사우디 국부펀드가 입주한 PIF 타워가 피격돼 11명이 다쳤고, 26일에는 자잔의 정유시설이 공격받아 네팔인 근로자 1명이 숨졌습니다.사우디 역시 후티 반군 거점을 겨냥해 공격을 이어갔습니다.후티 반군 측 사바 통신은 이날 반군이 장악하고 있는 예멘 수도 사나가 사우디의 공격을 받았다고 전했습니다.사바 통신은 텔레그램에서 "적군인 사우디군이 사나 알타흐리르 지구의 주거 지역을 겨냥해 공격한 뒤 주택 8채와 상점 3곳이 파손됐다"고 밝혔습니다.후티 측 알마시라 방송은 이날 공격으로 1명이 숨지고 14명이 다쳤다고 보도했습니다.야히야 사리 후티 반군 군사 대변인은 지난 24시간 동안 사우디가 수도 사나와 타이즈·라흐즈·사다·하자·알바이다주를 겨냥해 총 86차례의 공습과 미사일 공격을 감행했다고 이날 밝혔습니다.2015년 발발한 예멘 내전에 사우디가 개입해 정부군을 지원하면서 후티와 충돌해 오다가 2022년 휴전이 성사됐습니다.그러나 올해 2월 이란-미국 전쟁으로 불씨가 번지면서, 양측은 바브엘만데브 해협에서도 무력 대치를 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)