▲ 현지 시간 28일 발생한 규모 5.0 지진으로 파손된 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 국제공항(LAX) 터미널 창문 옆을 사람들이 지나가고 있다.

미국 로스앤젤레스(LA) 인근 해상에서 12년 만에 최대 규모의 지진이 발생해 공항 시설이 파손되고 착륙하던 항공기가 재이륙하는 등 소동을 빚었습니다.미국 지질조사국(USGS)은 28일(현지 시간) 오전 9시 30분께 허모사 해변 부두 서쪽 약 5㎞ 지점에서 규모 5.0의 지진이 발생했다고 밝혔습니다.진원의 깊이는 12.2㎞입니다.이어 오전 11시 41분께에는 본진 발생 지점 바로 인근에서 규모 4.5의 여진이 포착되는 등, 규모 2.5 이상의 여진이 10여 차례 뒤따랐습니다.다만 이들 지진으로 쓰나미(지진해일)가 발생할 위험은 없다고 미국 국립쓰나미경보센터(NTWC)는 평가했습니다.이들 지진으로 인근 지역에서는 진도 5 수준의 진동이 감지됐습니다.이는 대다수의 주민이 지진을 인지할 수 있고 창문이나 그릇이 깨질 수 있는 수준입니다.실제 AP통신과 LA타임스 등에 따르면 이번 지진의 여파로 공항과 산업시설에서도 일부 피해와 소동이 잇달았습니다.진앙에서 불과 10㎞ 떨어진 LA 국제공항(LAX)에서는 착륙을 시도하던 델타항공 1972편이 관제탑으로부터 강진이 발생했다는 긴급 연락을 받고 재이륙해, 30분간 LA 시내 상공을 선회한 뒤 오전 10시께 다시 활주로에 안착했습니다.팝스타 리조도 자신의 비행기가 지진 발생과 동시에 착륙했다며 "말 그대로 바퀴가 땅에 닿는 순간 휴대전화로 (지진) 알림을 받았다"고 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 밝히며 조심할 것을 당부했습니다.공항 터미널 보안검색대 인근의 유리창도 일부 파손돼, 공항 내에 있던 사람들이 대피하는 등 소동이 벌어졌습니다.엘세군도의 셰브런 정유시설에서는 이상 상황이 감지돼 자동으로 비상 가스 소각 작업이 진행됐고, 이에 따라 검은 연기가 치솟았습니다.소방당국도 긴급 출동했습니다.LA 소방국은 관내 106개 소방서 인력을 전면 가동해 지진 대응 체제에 돌입하고 주요 인프라를 점검했으나, 부상자나 건물의 구조적 피해 등이 보고되지 않아 대응 체제를 종료했다고 공지했습니다.지진학자인 루시 존스 캘리포니아공대(Caltech) 연구원은 이번 지진에 대해 "LA 지역에서 상당히 오랜만에 발생한 대규모 지진"이라면서도, 이번 지진으로 큰 피해가 발생할 가능성은 낮다고 평가했습니다.실제 이번 지진은 대도시권인 LA카운티와 오렌지카운티에서 12년 만에 발생한 최대 규모 지진입니다.앞서 2014년 애너하임 인근인 오렌지카운티 브레아시(市)에서 규모 5.1 지진이 발생한 바 있습니다.다만 LA 북서쪽 외곽인 벤투라 카운티에서는 3년 전인 2023년에 규모 5.1의 지진이 관측됐습니다.LA를 비롯한 캘리포니아 해안 지역은 태평양판과 북아메리카판의 경계를 이루는 샌앤드레이어스 단층 위에 위치해 지진 활동이 잦습니다.(사진=게티이미지)