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창녕 폐가 아기 시신 유기 사건의 진실은?28일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 창녕 폐가 아기 시신 유기 사건을 추적했다.올해 3월 경남 창녕군 시골 마을의 한 폐가에서 수상한 물건이 발견됐다. 잡목과 폐기물이 뒤엉킨 폐가의 벽면 뒤 깊숙하게 숨겨져 있던 주황색 마대자루. 그리고 그 안에서 상상하지 못했던 것이 모습을 드러냈다.마대자루 속에는 또 다른 마대자루가 들어있었고 그 안에는 마트 장바구니가 있었다. 그리고 그 안에는 아이 점퍼와 이불, 그리고 그 안에 눈도 제대로 감지 못한 약 90cm의 아기 시신이 있었던 것.사망한 아이의 신원은 만 2살의 안해솔 군. 발견되기 두 달 전 사망하여 유기되었는데 사인은 불명이었다. 그리고 이를 유기한 것은 아이의 외할아버지와 아이의 아빠 안 씨. 그리고 아이의 엄마 윤 씨도 함께 체포되었다.이들은 지난 1월 5일 아이가 갑자기 사망했고 이후 폐가에 유기했다고 주장했다. 20대 안 씨 부부는 해솔이 외에도 5명의 아이가 더 있는 다둥이 부모였다. 남다른 금슬의 다둥이 부모인 줄 알았던 두 사람.매년 11월 출산을 했던 엄마 윤 씨. 그런데 지인들은 늘 3명의 아이들만 있었다며 2명의 아이는 기억하지 못했다. 그리고 늘 데리고 다니던 셋 중 해솔이만 유독 챙기지 않았다고.평소 아이들을 눈여겨보던 한 제보자가 두 달 넘게 해솔이가 보이지 않는다고 신고를 했고 이에 지자체가 아이의 소재를 추적하자 잠적한 안 씨. 그리고 결국 검거되었던 것.부부는 시신을 유기한 것은 사실이지만 사망은 사고라고 주장했다. 아이의 죽음에 당황해서 시신을 유기했다는 것. 그리고 아이의 엄마는 남편이 아이를 시골 친척집에 맡긴다고 했다며 아이가 죽은 사실도 몰랐다고 주장했다.하지만 부검을 통해 아이의 몸 곳곳에서 멍 자국이 발견되었고 이에 엄마 윤 씨는 남편이 아이가 잠투정을 해 폭행했다고 진술을 바꾸었다.그리고 안 씨도 자신의 행동에 대한 폭로가 나오자 "아내가 아이의 몸을 움직이지 못하게 성인 옷으로 결박하고 서랍장과 화장대 사이에 두었고 시신 유기도 함께 했다"라고 진술을 바꾸었다. 그들의 주장에 따르면 해솔이는 무려 8시간 동안 결박되어 있었던 것.그런데 부모들은 또 한 번 진술을 바꾸었다. 아이의 심장에서 림프구성 심근염 소견이 나왔다는 사실을 알고 질병 때문에 죽은 것이라고 주장하며 검사에게 진술을 강요당했다고 억울함을 호소했다.그리고 재판부는 이들을 아동학대 치사로 판단하고 아빠 안 씨에게 징역 17년, 엄마 윤 씨에게 징역 5년, 시신 유기를 도운 외조부에게 집행유예 3년을 선고했다.이에 전문가는 "잠재적인 아동학대 가해자들에게 학습효과를 준 것이나 마찬가지다"라며 "아이가 위급할 때 신고를 하면 형을 많이 받고 오히려 신고를 하지 않고 유기했다가 아이가 부패해서 사인을 알 수 없게 되면 가벼운 형을 받는다는 학습효과를 주는 것"이라고 지적했다.그리고 의료 전문가는 아이의 장염을 방치한 것이 심근염을 발생시킨 주요 원인이라고 했다.군청에서 아이의 소재를 파악 중이라는 소식을 듣고 휴대폰을 초기화하고 중고폰을 구매하기도 했던 부부. 이에 두 사람의 핸드폰에는 어떤 기록도 남아 있지 않았다. 하지만 포털 사이트에 남은 두 사람의 검색 기록. 이들은 "아이 탈수 대처, 눈 안 감음" 등을 검색했던 것으로 드러났다.그러나 그러면서도 119에 구조 요청을 하지 않고 약국에서 수액을 사서 먹이는 것이 아이에 대한 응급 활동의 전부였다.아기 몸에 멍이 있으니까 신고를 하지 않았다고 말한 윤 씨. 그는 남편이 119 신고를 말려서 끝까지 신고를 하지 못했다고 주장했다.하지만 이들은 아이가 사망하자마자 곧바로 마대 두 개를 구매하고 폐가로 이동했다. 사망 이후 단 3시간 이내 유기가 이뤄졌던 것.이에 해솔이의 외조부는 일주일 후에 자수한다는 말을 믿었다며 억울함을 호소했다.안 씨가 구속 중일 때 출산한 해솔이. 당시 이미 부부 사이에는 이미 네 아이가 있었다. 그런데 특이하게도 첫째와 둘째는 엄마 윤 씨의 성을 따랐다.그리고 해솔이 태어난 후 첫째 둘째는 집을 떠났는데 두 아이를 보육원으로 간 것으로 밝혀졌다. 이에 보육원 관계자는 "아이들이 거의 영양실조 상태로 왔다. 옷도 입을 만한 것이 없고 장난감도 하나 없었다"라고 증언했다. 그리고 "보통 부모들과 달리 손이 덜 가는 다 큰 아이들을 보내고 손이 많이 가는 더 어린아이들은 데리고 있겠다고 했다"라고 말했다.그 후 안 씨 부부는 아이들을 보러 오거나 외출을 하지도 않았다고. 하지만 어린이재단에서 드림스타트라고 애들 몫으로 생활비를 지원하니까 데려가겠다고 말했다는 안 씨.해솔의 사망으로 안 씨 부부가 구속된 후 셋째와 넷째도 보육시설에 맡겨진 상태. 관계자는 아이들의 위생 관념이 부족했다며 "정글북 모글리처럼 교육이 덜 되어 있는 상태였다"라고 증언했다.그렇다면 아이를 이렇게 많이 낳은 이유는 무엇일까? 안 씨 부부와 같은 지역에 살고 있는 한 제보자는 "아이의 돌까지 지원금이 한 달에 100만 원씩 나온다. 그리고 셋째, 넷째, 다섯째부터는 현금으로 1천만 원씩 받는다"라며 "소위 재테크라고 부른다. 애를 낳을수록 돈을 버는 구조다"라고 말해 눈길을 끌었다.실제로 안 씨는 기초 생활수급자로 지정되어 매달 330만 원을 지원받았는데 돈을 하나도 안 벌고 아이들의 지원금으로 생계를 꾸린 것으로 밝혀졌다. 그리고 아이의 양육비로 나오는 지원금은 대부분 본인의 유흥비로 사용한 것으로 드러났다.전문가는 "세금 하나도 없이 330만 원을 받는다. 자기가 살아가는 데 노력 없이 살아가는 부류의 사람, 다 큰 아이들은 쓸모가 없다. 그 아이들을 키우면서 본인이 얻을 수 있는 이익이 별로 없다고 판단해서 보육시설로 보낸 것"이라고 분석했다.그리고 방송은 취재 도중 안 씨가 10년 전, 전처 사이에서 아이를 낳았고 이 아이는 부모가 대신 기르고 있는 것으로 밝혀냈다. 또한 안 씨는 다른 사건으로 유죄를 선고받아 불구속 상태에서 2심 재판 중이었는데 지적장애 2급의 장애인 피해자를 매일 폭행한 것으로 드러났다.아내 윤 씨와 함께 지적장애 여성을 수개월 폭행하고 착취했던 안 씨. 이들은 피해자에게 아이들의 육아를 떠넘기고 청소와 설거지 등 집안일을 시켰다. 그리고 홈캠으로 계속 감시하며 매일 폭행했다.두 사람은 장애가 있는 피해자가 거짓말하는 것이라며 혐의를 부인했지만 두 사람의 휴대전화 포렌식으로 거짓이 드러났다.현재 다자녀 부양해야 하는 처지를 적극적 어필하고 있는 두 사람. 그리고 아내 윤 씨는 남편의 가정폭력을 주장하며 자신도 피해자라고 하고 있다.전문가는 "자꾸 자신이 피해자인 척하는데 이미 그라운드에 올라온 선수다. 남편을 계속 건드려서 화를 돋워서 장애인을 폭행하게 만들었다"라며 "폭행으로 인해 제압당해서 완전히 학습된 무기력한 인물로 보기 힘들다. 서로가 서로를 변호해 줘야 서로에게 이익이라는 걸 충분히 알고 있었을 것이다"라고 지적했다.해솔이를 유기한 동안 휴대전화로 드라마 관련 여행지와 맛집 등을 검색한 윤 씨. 그리고 안 씨는 대출 정보와 맛집을 검색하며 평범한 일상을 보내고 있었다.전문가는 "효자손으로 몇 대 때렸다고 119 신고도 못하게 했을까"라며 "오히려 이 사람들의 행동은 얼마나 학대를 많이 했는지를 거꾸로 미루어 짐작하게 만든다"라고 했다.그리고 "아이를 결박만 한 것이 아니라 서랍장과 화장대 사이에 껴놓았다. 아이를 결박해야 했던 이유가 있었을 것"이라며 그 이유를 찾아야 한다고 지적했다.마지막으로 방송은 국가가 부성과 모성을 지키려고 노력해 온 사이 그들은 무엇을 했냐며 사인불명이라는 부검 결과와 다른 아이들을 돌봐야 한다는 핑계로 자격 없는 부모에 대한 단죄가 늦춰지거나 감경되는 일이 없기를 바란다고 강조했다.(김효정 에디터)