▲ 미국 캘리포니아주 커머스의 시타델 아웃렛 매장에 쇼핑객들이 들어서고 있다

미국 최대 쇼핑 행사인 블랙프라이데이를 맞아 고물가에도 소비자들이 대규모 할인 행사에 지갑을 열면서 온라인 쇼핑액이 역대 최대치를 기록했습니다.다만 소비자들이 생활필수품까지 할인 기간에 집중적으로 구매하는 등, 소비 호조 이면에는 고물가에 따른 가계의 생활비 부담도 자리하고 있다는 분석이 나옵니다.28일(현지시간) 로이터통신과 블룸버그통신에 따르면 어도비 애널리틱스가 집계한 전날 블랙프라이데이 당일 미국의 온라인 소비액은 지난해보다 11% 증가한 131억 달러(17조 5천81억 원)로 사상 최대치를 기록했습니다.이는 어도비가 당초 제시한 전망치인 129억 달러를 웃도는 수준입니다.글로벌 결제업체 마스터카드의 소매판매 동향 잠정 집계에 따르면 자동차와 휘발유를 제외한 미국의 블랙프라이데이 당일 소매판매액은 지난해보다 5.8% 증가했습니다.온라인 판매액은 13.4% 늘었습니다.오프라인 매장 판매액도 3.8% 증가하며 2022년 이후 가장 높은 증가율을 기록했습니다.특히 전자제품과 소프트웨어 판매액은 지난해보다 7.9% 증가하며 판매 호조를 보였습니다.마스터카드의 집계는 물가 상승분을 제거하지 않은 명목 기준입니다.최근 월마트와 타깃 등 미국 주요 소매업체들이 시장 예상을 웃도는 실적을 발표한 데다, 안정적인 노동시장 등에 힘입어 미국의 소비자신뢰지수도 약 2년 만에 최고 수준으로 올라서는 등 소비 관련 지표들이 개선되는 모습을 보이고 있습니다.다만 고물가가 여전히 가계 재정에 부담을 주는 가운데 소비자들의 선별적 지출 경향이 두드러졌습니다.어도비는 소비자들이 할인 행사를 활용해 가정용 청소용품과 반려동물용품, 개인위생용품 등 생활필수품을 비축하기도 했다고 전했습니다.월마트에서는 5달러짜리 베개와 할인된 전기 조리기 등 저렴한 가정용품이 인기를 끌었습니다.마스터카드 경제연구소의 미셸 마이어 수석 이코노미스트는 "소비자들이 여전히 지출할 능력과 의향이 있음을 보여준다"면서도 "올해 내내 그랬듯 소비자들은 분명히 선별적으로 지출하고 있다"고 진단했습니다.블룸버그는 고소득층과 중·저소득층의 소비 여력 격차가 벌어지는 'K자형 경제' 양상이 심화하면서 소매업체들이 저가 상품과 할인 행사에 주력하고 있다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)