<앵커>



김정은 북한 국무위원장의 중국 방문이 임박했다는 신호가 곳곳에서 나오고 있습니다. 정부 고위 관계자는 "의외로 가까운 시기가 될 수도 있다"고 말해 다음 달 방중 가능성에 무게를 뒀습니다. 국가정보원도 방중 관련 여러 동향을 파악한 것으로 나타났습니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



김정은 북한 국무위원장이 북중 접경 지역인 단둥을 전격 방문한 지 불과 한 달여 만에 우리 정부가 북중 정상회담 준비 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다.



정부 고위 관계자는 북중 정상이 만날 것으로 보느냐는 SBS 질문에 "북중 정상회담 가능성이 있다"고 말했습니다.



또 회담 개최 시기가 연내 또는 이듬해 중 언제가 될 것 같으냐는 질의에는 "의외로 가까운 시기에 만날 수 있다"고 답했습니다.



다음 달 김 위원장이 중국으로 건너가 시진핑 주석과 만날 가능성이 높다는 뜻으로 해석됩니다.



국가정보원도 김 위원장 방중 관련 취재 안내문을 내고 "여러 동향을 주시 중"이라고 밝혔습니다.



북중 정상회담 등 북중 관계에 주목할 만한 여러 동향들을 포착해 면밀히 살펴보는 중이라는 뜻으로 풀이됩니다.



또 다른 정부 관계자는 "다음 달 굵직한 청와대 일정을 조정하고 있다"고도 했는데, 이 역시 북중 정상회담 개최와 관련된 것일 수 있다는 해석이 나오고 있습니다.



김 위원장의 중국 방문은 지난 APEC 회의 때 긴박하게 돌아갔던 미중, 미중러 회동 결과를 전해 듣는 동시에 다음 달 중순 미국 마이애미 G20 정상회의 때 북미 대화에 대한 자신들의 메시지를 전달하려는 의도일 수 있습니다.



[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : 미중러 회담도 있었고 미중 회담도 있었고 하니까 전체적인 돌아가는 상황에 대해서 시진핑과 논의할 가능성이 있다, 여전히 북한이 미국에 대해서 만날 가능성은 열려 있거든요.]



특히 김 위원장이 지난 25일 핵무기와 핵물질 생산기지를 방문한 것도 대미 협상을 염두에 둔 핵 능력 과시 차원 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



(영상편집 : 박춘배, 디자인 : 이준호)