▲ 시위에 참가한 파리 시민들

프랑스에서 28일(현지시간) 고물가에 항의하고 학생들의 교육권을 주장하는 주말 시위가 7주째 이어졌습니다.로이터통신에 따르면 쌀쌀한 날씨 속에 지난주보다 크게 줄어든 시위대가 파리를 비롯한 주요 도시에서 거리로 나왔습니다.내무부는 파리에서 1만 2천500명, 전국에서 4만 4천500명이 동참해 지난달 17일 주말 시위가 처음 열린 이래 참가자가 가장 적었다고 밝혔습니다.이 같은 규모는 내무부 추산 파리 2만 1천500명, 전국 8만 2천500명이 모인 지난주의 절반 남짓에 해당합니다.약탈과 폭동 등 대규모 폭력 사태로 번진 지난달 17일 당시의 56만 5천 명과 비교하면 10분의 1에도 못 미쳐, 인원이 눈에 띄게 줄었습니다.반면 내무부가 집계한 시위 참가자 수보다 많은 약 7만 명의 보안 인력이 집회 관리와 진압을 위해 프랑스 전역에 배치됐습니다.여성을 상대로 한 폭력에 반대하는 목소리를 내려는 목적도 더해진 이날 시위는 대체로 평화롭게 진행됐지만, 남서부 비아리츠에서 시위대와의 충돌로 경찰관 7명이 다치는 등 산발적인 폭력 행위도 보고됐다고 로이터는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)