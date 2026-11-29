▲ 패배 인정하는 선보양 민진당 타이베이시장 후보

지난 28일 치러진 타이완 지방선거에서 '친미·반중' 성향의 집권 민주진보당(민진당)과 야당인 중국국민당(국민당)이 어느 한쪽의 압도적 우세가 없는 결과를 받아 들면서, 대선을 2년 앞둔 타이완 정치권의 셈법이 복잡해졌습니다.이날 선거에서 국민당은 6대 직할시 중 타이베이·신베이·타오위안에서 승리했고, 민진당은 타이중·타이난·가오슝에서 당선자를 냈습니다.직할시를 포함해 이날 선거를 치른 22개 시·현(광역자치단체 격)으로 범위를 넓히면 라이칭더 총통이 이끄는 민진당은 10곳에서 당선자를 냈고, 정리원 주석이 이끄는 국민당은 11곳에서 승리를 거뒀습니다.국민당이 민진당에 '14대5'로 압승을 거둔 2022년 선거와 비교하면 민진당이 지방 권력 확대에 일정한 성공을 거둔 셈입니다.타이완 매체 천하잡지는 민진당이 이번 선거에서 시·현 10곳의 당선자를 낸 것이 1997년 지방선거(12곳)에 이어 역대 두 번째로 좋은 기록이라며, 민진당이 예상을 뛰어넘는 선거 결과를 얻었다고 평가했습니다.이 매체는 민진당이 선보양(沈伯洋) 타이베이시장 후보를 향한 대중적 지지세 '양류'(洋流·선보양 열풍)의 영향 속에 10개 시·현에서 승리했지만, 정치적으로 가장 중요한 지역이자 국민당의 아성인 타이베이와 신베이는 넘지 못했다고 짚었습니다.올해 8월께만 해도 국민당 장완안 후보가 낙승할 분위기였던 타이베이 선거 판세가 막바지로 갈수록 선보양 후보의 팬덤에 힘입어 흔들린다는 관측이 나왔습니다.TVBS 조사에선 두 후보의 지지율 격차가 2%포인트(장완안 46%·선보양 44%)로 좁혀지기도 했습니다.그러나 강경한 반중 성향으로 중국 당국의 표적이 된 선 후보와, 증조부인 장제스 초대 총통의 후광을 입은 장 후보의 지지 세력은 선명하게 갈렸습니다.여기에 라이칭더 정권에 대한 반대 여론과 해외 보조금 수령 문제 등 선 후보 개인의 논란까지 겹치면서, 선거는 53.7%의 득표율을 기록한 장 후보의 승리로 마무리됐습니다.홍콩 중평사는 "선거 결과는 '양류'는 거품임을 보여주지만, '양류'는 아직 유효하다"며 "선보양이 승리하지 못했으나 민진당이 타이베이시장 선거에서 득표율 45%를 처음 넘겼고, '양류'의 파급 효과는 녹색 진영(민진당 진영)의 전반적인 기세를 높였다"고 분석했습니다.민진당이 역량을 집중한 신베이시장 선거에서는 국민당 리쓰촨 후보가 민진당 쑤차오후이 후보를 2.96%포인트 차이로 따돌리고 승리했습니다.신베이시는 인구가 400만 명으로 타이완에서 가장 많습니다.신베이는 2010년 첫 선거부터 2022년 선거까지 내리 네 차례 국민당 후보가 시장에 당선된 곳입니다.2022년 선거에선 국민당 허우유이 후보가 62.42%의 득표율을 기록하기도 했습니다.라이칭더 정권에 비판적인 연합보는 민진당이 정치적 자원을 총동원하고 선심성 정책을 쏟아냈음에도 타이베이·신베이에서 패배했다는 점을 부각하면서, 라이 총통이 이번 '중간평가'에서 간신히 합격했다고 평가했습니다.라이 총통이 '여소야대' 국면과 중국의 직·간접적인 견제 속에서도 남쪽에 국한됐던 지방 권력 구도를 중부와 북부로 확장하는 데 어느 정도 성과를 거뒀다는 점에서, 2028년 대선·총선 준비에 탄력을 얻었다는 관측도 나옵니다.선거 결과를 놓고 타이완 양당 당수가 보인 첫 반응도 대조적입니다.라이 총통은 이날 타이베이 민진당 당사에서 기자들을 만나 "이번 선거를 통해 우리는 선거 결과가 국민의 가장 진실한 목소리를 반영하고 있음을 더 깊이 깨달았다"며 "우리는 풍부한 공공 정책 토론과 긍정적·적극적인 요구를 봤고, 끊임없는 대화와 상호 이해로 부정적 선거의 상호 공격을 대체했다"고 말했습니다.전임자인 차이잉원 전 총통이 '사상 최대의 참패'였던 2022년 지방선거 당일 "모든 것을 책임지겠다"며 민진당 주석직을 사퇴했던 것과 비교하면, 시·현 대표 당선자를 5명에서 10명으로 늘린 이번 선거 결과를 긍정적으로 평가한 것으로 보이는 대목입니다.반면 정리원 국민당 주석은 이날 기자회견 입장문에서 "선거 결과가 기대에 미치지 못했다"고 밝혔습니다.정 주석은 "이번 선거는 과거와 매우 달랐다.타이완이 민주화되고 이렇게 많은 세월이 지났는데 올해 선거는 사법 개입이 가장 거칠고 규모가 가장 컸다"며 "물론 (이란·신주 등) 지역의 패배는 사법의 강력한 개입 때문만은 아니고, 지역의 통합과 당내 단결은 영원히 국민당이 회피할 수 없는 필수 과제"라고 강조했습니다.국민당이 타이베이·신베이는 지켜냈지만, 적극적인 '친중' 행보로 논란을 빚었던 정 주석의 입지는 약화할 가능성이 있다는 분석도 나옵니다.장위안샹 둥우대학 정치학과 교수는 이번 지방선거가 국민당이 승리한 2024년 총선과 유사한 구도라고 설명했습니다.당선자 수는 민진당보다 다소 많지만, 타이완 전역을 놓고 보면 승리한 지역은 아슬아슬했고 패배한 지역은 큰 차이로 지는 등 총득표율이 뒤지는 상황이라는 것입니다.중평사는 국민당으로서는 민진당에 맞선 '청백 연합'(국민당과 제3당 민중당의 연대)의 중요성이 입증됐다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)