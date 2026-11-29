▲ 뉴욕에서 열린 제100회 메이시스 추수감사절 퍼레이드에서 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 호랑이 캐릭터 더피를 형상화한 대형 풍선이 센트럴파크 웨스트를 지나고 있다.

미국 뉴욕의 대표적인 연말 행사인 메이시스 추수감사절 퍼레이드가 폭풍으로 이틀 연기된 끝에 28일(현지시간) 맨해튼에서 열렸습니다.올해로 100회째를 맞은 이 퍼레이드가 추수감사절 당일이 아닌 날에 열린 것은 이번이 처음입니다.대체로 맑은 날씨 속에 센트럴파크에서 영국 싱어송라이터 레이의 공연으로 막을 올린 퍼레이드는 맨해튼 6번가를 거쳐 34번가 메이시스 백화점까지 약 4㎞ 구간에서 진행됐습니다.캐릭터 풍선 100개와 광대 분장을 한 참가자 1천 명, 화려하게 장식된 퍼레이드 차량, 행진 악대 등이 거리를 누비는 가운데 관람객들은 행진 경로를 따라 인도를 빼곡히 메웠습니다.스누피와 스파이더맨 등 친숙한 캐릭터는 물론 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 호랑이 캐릭터 더피도 지난해에 이어 대형 풍선으로 등장했습니다.당초 추수감사절인 지난 26일 열릴 예정이었던 퍼레이드는 강풍 예보에 행사 하루 전 전격 연기됐습니다.1924년 시작된 메이시스 퍼레이드는 제2차 세계대전 당시 전쟁 물자 부족 등으로 취소된 적은 있지만, 개최 일정이 연기된 것은 이번이 처음입니다.이번 100회 행사 준비에 2년 반 이상을 들인 주최 측은 이미 부풀려 놓은 대형 풍선들의 공기를 빼 포장해 보관했다가 행사에 맞춰 다시 준비해야 했습니다.뉴욕 체류 기간을 늘려야 했던 일부 행진 악대는 추가 체류 비용을 마련하기 위해 수만~수십만 달러를 모금하기도 했습니다.지난해 퍼레이드에는 350만 명의 현장 관람객이 몰렸으며, 주최 측은 올해도 비슷한 규모의 인파가 찾을 것으로 예상했습니다.(사진=게티이미지)