▲ 일론 머스크

구글이 스페이스X에서 연산 자원을 추가로 임차하는 데 관심을 보인 것으로 나타났습니다.일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이 같은 사실을 공개했습니다.한 이용자가 현재 스페이스X의 연산 자원을 빌려 쓰고 있는 구글과 앤트로픽 중 어느 기업이 더 많이 임차하게 될지를 묻자, 머스크 CEO는 "누가 더 많이 살지는 확실치 않지만, 구글은 우리로부터 연산 자원을 더 임대하는 데 관심을 보였다"고 답했습니다.머스크 CEO는 그래픽처리장치(GPU)를 얼마나 탑재했느냐에 따라 인공지능(AI) 연산 자원의 임대 가격이 차이를 보이는 시장 동향에 대해서도 구체적으로 언급했습니다.그는 "고대역폭 훈련에 최적화한 대규모의 일관된 연산 단지의 가격은 매우 큰 폭으로 상승하고 있다"며 "반면 소규모 연산자원(GPU 5천 개 이하)의 가격은 낮아지고 있다"고 설명했습니다.그러면서 "결국 스페이스X 연산 자원의 GPU당 평균 임대 가격은 오르는 추세"라고 덧붙였습니다.스페이스X는 현재 구글, 앤트로픽과 대규모 연산 자원을 임대하는 클라우드 서비스 계약을 맺은 상태입니다.앤트로픽과는 지난 5월 테네시주 멤피스 '콜로서스1' 데이터센터의 GPU 22만 개 이상 연산 용량을 3년간 총 450억 달러(약 60조 원)에 사용할 수 있도록 계약했습니다.이어 다음 달에는 구글에도 GPU 11만 개 이상의 클라우드를 올해 10월부터 2029년 6월까지 총 300억 달러(약 40조 원)에 빌려주기로 했습니다.스페이스X는 늘어나는 데이터센터 수요에 대응해 텍사스주 스타베이스와 애리조나주 등에 740억 달러 이상을 들여 신규 데이터센터 구축을 추진하고 있습니다.