▲ 뉴욕 증권거래소

최근 인공지능(AI) 관련 기술주 급락에도 미국 개인 투자자들의 주식 매수 열기가 이어지는 가운데, 미국 가계의 금융자산에서 주식이 차지하는 비중이 40%를 넘어 역대 최고 수준인 것으로 나타났습니다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 도이체방크가 펀드 자금 흐름 조사기관 EPFR의 자료를 분석한 결과, 올해 들어 미국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)와 뮤추얼펀드에 4천500억 달러(601조 원)가 넘는 자금이 순유입됐다고 보도했습니다.연간 기준으로 사상 최대 규모를 기록할 전망입니다.특히 AI 관련주 급락으로 뉴욕증시가 큰 폭의 조정을 받은 이달에도 지난 18일까지 미국 주식형 펀드에 1천410억 달러(188조 원)가 넘는 자금이 순유입됐습니다.같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 3.4% 하락했습니다.도이체방크의 주식 전략가 파라그 타테는 "증시 급락에도 미국 주식형 펀드에 막대한 자금이 유입됐다"고 말했습니다.수년간 이어진 증시 강세와 지속적인 자금 유입 속에 미국 가계의 주식 투자 비중도 역대 최고 수준으로 높아졌습니다.시장조사업체 네드 데이비스 리서치에 따르면 최근 미국 가계의 전체 금융자산에서 미국 주식이 차지하는 비중은 40%를 넘어 1950년대 이후 최고치를 기록했습니다.미국 주식형 펀드에는 지난 9월까지 13개월 연속 자금이 순유입됐는데, 이는 EPFR이 관련 통계를 집계하기 시작한 2000년 이후 최장기간이기도 합니다.이러한 자금 유입에는 401(k) 등 퇴직연금 계좌를 통한 정기적인 투자뿐 아니라 주가 하락을 매수 기회로 삼는 투자자들의 자금도 포함돼 있습니다.일부 Z세대는 주택 구입에 쓰려던 자금을 증시에 투자하는가 하면, 베이비붐 세대도 자산 포트폴리오에서 주식 비중을 늘리고 있습니다.미국 가계의 재정 상황이 증시와 갈수록 밀접하게 연계되면서, 주가 하락세가 장기화할 경우 그 여파가 실물경제로 확산할 수 있다는 우려도 나옵니다.경제분석기관 캐피털 이코노믹스의 이코노미스트들은 최근 증시 하락세가 소비 지출을 빠르게 위축시킬 수 있다고 지적했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 경기침체 우려가 고조됐던 지난해 2∼4월에도 S&P 500지수 하락이 소비 감소로 빠르게 이어졌다는 것입니다.야데니 리서치의 에드 야데니 대표도 주가와 소비 지출의 관계에 대해 "상호 영향을 미치는 순환 고리가 있다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)