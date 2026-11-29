▲ 댄 고 당선인

미국 연방의회에 MZ세대 의원이 대거 진출하면서 '밀실 논의'로 대표되는 의회 문화에 변화의 조짐이 보이고 있습니다.28일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 내년 상·하원에 120명 이상의 새 얼굴이 등장합니다.이들 대부분은 민주당 소속이고, 약 40%는 30대∼40대 초반의 밀레니얼 세대입니다.20대인 Z세대도 몇 명 있습니다.보통 초선 의원들은 의회의 근엄한 분위기에 눌려 언행을 조심하기 마련이지만 이들은 다릅니다.오리엔테이션을 받으러 의회 건물을 오가며 영상을 찍어 소셜미디어에 올리는 것은 물론이고, 의원실 배정 추첨 같은 내부 일정도 촬영해 공유합니다.전국적으로 유명한 의원을 만나 찍은 셀카도 SNS에 올리고, 의회 안전교육 시간에 방독면을 쓰고 찍은 사진도 올립니다.민주당 소속인 한국계 댄 고(41) 하원의원 당선인도 마찬가지입니다.고 당선인은 의원실 배정 과정처럼 일반 유권자들이 보기 어려운 장면을 영상으로 찍어 일반 직장인의 영상처럼 SNS에 게시했습니다.고 당선인은 WSJ에 "워싱턴에서 담배 연기 가득한 밀실의 시대는 끝났다고 본다"면서 "(나이 든) 동료의원들과 세대가 다른 한 사람으로서 유권자들은 정보와 투명성을 갈구하고 있다고 생각한다"고 말했습니다.같은 당 레베카 베넷 하원의원 당선인도 "당선인 중에 밀레니얼 세대가 많다. 셀카도 많이 찍었고 모두 일할 생각에 들떠 있다"면서 "워싱턴에서 실제로 무슨 일이 벌어지는지 장막을 걷어내는 것이 목표"라고 말했습니다.당선인들의 SNS 활동에는 여러 포석이 깔려 있습니다.SNS 팔로워들에게 워싱턴 정가의 속살을 보여주며 소통을 도모하는 차원을 넘어, 차별화된 브랜드를 구축해 당내 입지를 키우는 것 역시 이들의 과제입니다.특히 미국 연방 하원의원은 임기가 2년으로 길지 않습니다.2년마다 유권자의 심판을 받기 때문에 지역구 유권자는 물론 당 지도부에도 자신의 존재감을 각인시키는 것이 절실합니다.앞서 공화당 소속 로런 보버트 하원의원이 일종의 인플루언서처럼 유권자의 시선을 사로잡는 전략을 썼습니다.보버트 의원은 기자회견이나 정책 발표 중심으로 홍보하는 기성 정치인들과 달리, 의회에서의 일상을 공유하는 영상으로 SNS를 통한 직접 소통을 시도했습니다.딱딱한 의원 이미지를 탈피해 인플루언서가 하듯 의정 활동을 일종의 리얼리티 콘텐츠처럼 만든 것입니다.MZ의원들의 이런 행보는 의회의 주축인 50∼70대 의원들에게는 낯선 모습입니다.작년 초 119대 미 의회가 출범할 당시를 기준으로 하원의원 평균 연령은 57.5세, 상원의원 평균 연령은 64.7세였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)