■ 새뮤얼 체이스 대법관 사건과 조희대 대법원장 사건의 유사성

새뮤얼 체이스 사건을 둘러싼 정치적, 법률적 논쟁 구도가 최근 우리나라에서 추진되고 있는 조희대 대법원장 탄핵소추의 그것과 놀랄 만큼 유사하기 때문이다.

① 탄핵소추를 추진하는 세력이 의회 내 압도적 다수파라는 점.

② 대법관이 의회 다수파와 반대되는 정치적 성향을 표출했다는 점(또는 그렇게 보인다는 점)을 문제 삼는다는 점.

③ 실질적 탄핵소추 사유가 재판 또는 판결에 대한 불만이라는 점.

④ 탄핵소추 주도 세력 중 상당수가 '사법의 독립(judicial independence)' 개념에 회의적 태도를 보이며, 재판 또는 판결에 의회 다수파가 대표하는 국민의 목소리가 반영되어야 한다는 취지의 주장을 한다는 점.

■ 새뮤얼 체이스 사건 어땠길래 '사법 독립' 교훈 221년 지켜졌나

미국 의회가 1805년에 체이스 대법관을 파면하지 않은 이유, 그리고 이후 221년 동안 단 한 번도 연방대법관을 탄핵소추하지 않은 이유는 분명하다. 범죄나 비위가 아니라 재판과 판결을 이유로 법관을 탄핵하면 민주적 기본질서의 핵심 요소인 '사법의 독립(judicial independence)'이 무너지기 때문이다. 그리고 의회 다수파가 재판과 판결의 옳고 그름을 좌지우지하는 것이 민주주의의 장기적 지속에 중대한 위협이 되기 때문이다. 미국이 건국 초기 새뮤얼 체이스 대법관 탄핵심판을 통해 확립한 후 200년 넘게 지키고 있는 교훈이 바로 '사법의 독립'인 것이다.

■ 연방대법원에 대한 민주공화당의 불만

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■ 새뮤얼 체이스 대법관에 대한 8가지 탄핵사유

■ 체이스 대법관 측 변론의 핵심 "사법의 독립(judicial independence)"

하지만 체이스 대법관 측 변론의 핵심은 무엇보다도 '사법의 독립'에 대한 주장이었다. 민주공화당이 체이스 대법관을 탄핵소추한 실질적 이유가 (주로 민주공화당원들에 대한) 재판 진행 또는 판결에 대한 불만이었기 때문이다.

"공직자가 옳든 그르든 항상 집권당의 편에 서야만 합니까? 아니면 소수파의 승리를 내다보며 그들의 견해가 아무리 부적절하더라도 그들과 함께 행동해야 합니까? [중략] 그렇다면 판사가 정직하게 자신의 직무를 수행하다가 그로 인해 양당 모두의 비위를 거스르게 될 경우, 권력을 쥔 쪽의 희생양이 되어야 합니까? [중략] 아닙니다, 의장님. 저는 판사가 법을 위반하지 않는 한, 양심적으로 자신의 직무를 수행하는 한, 그로 인해 누구를 불쾌하게 만들더라도 항상 (자신이) 안전하다고 여겨야 한다고 생각합니다."

"법이 존재하는 한, 그 법이 공동체의 어느 일부에게 아무리 인기가 없더라도 이를 집행하는 것이 판사의 의무입니다. 만약 판사가 그러한 법을 집행한다면 한 정당의 찬사를 받겠지만, 다른 정당으로부터는 분명히 비난을 받을 것입니다. 그렇다면 여러분은 판사가 가장 정직한 행위로 인해 이쪽이나 저쪽 정당의 비위를 거슬렀다는 이유로 공직에서 파면될 위험에 노출되고, 때때로 정부 권력을 손에 쥔 자들의 처분에 내맡겨지기를 원하십니까? 아닙니다. 판사가 억압적으로 행동하지 않을 것이라는 최선의 안전장치가 될 수 있는 것은 오직 사법부의 신성한 독립(sacred independence of the judiciary)뿐입니다."

■ '사법의 독립'에 대한 의회 다수파 인사들의 경멸

탄핵심판 소추위원(Manager)이었던 시저 로드니(Caesar Rodney) 민주공화당 하원의원은 재판과 판결 과정에서 법관들이 의회 다수파가 대변하는 국민의 목소리를 무시하는 것이 문제라며, '사법의 독립'을 남용하는 법관들은 민주주의의 적이라는 취지의 변론을 펼쳤다.

"그것[국민의 목소리]은, 성유(聖油)로 기름 부음을 받은 특권층인 양 국민 자신의 격정이라는 폭력으로부터 국민을 보호할 배타적 권리—평이한 말로 하자면 '국민을 국민 자신으로부터 구원할 권리(saving them from themselves)'—를 주장하는 자들에게는 귀에 거슬리는 '정치적 수사(political jargon)' 로 치부됩니다."

"어떤 인간에게든 종신 사법권을 부여하고, 그 권한의 행사에 '왕은 잘못을 저지를 수 없다(he can do no wrong)'라는 군주제의 격언까지 덧붙여 보십시오. 그러면 그를 판사(judge)라 부르든 대법관(justice)이라 부르든, 호칭이 무엇이든 상관없이 당신은 그를 전제군주(despot)로 변모시키는 것입니다." [참고: 미국의 연방대법관은 우리나라 대법관과 달리 종신직이다.]

■ 뜻밖의 '기각'…'사법의 독립'에 대한 온건파의 생각

놀랍게도 8개 탄핵사유 모두에 대해 찬성표가 탄핵 정족수(재적의원 2/3)에 미치지 못해 '무죄(acquittal)' 결론이 나왔다.

하원에서 탄핵소추를 주도한 것이 민주공화당이었고, 상원 의석 34개 중 25개를 민주공화당이 차지하고 있었다는 점에 비춰보면 뜻밖의 결과였다.

언제든지 다수파와 소수파의 상황이 역전될 수 있는 민주주의 정치 체제에서, 사법의 독립을 보장하는 것만이 소수파가 되었을 때 권리를 보장받을 수 있는 방법이자 민주주의를 장기적으로 유지할 수 있는 길이라는 판단을 했다는 것이다.

■ 온건파의 "용기"가 만들어 낸 '사법의 독립' 전통

그러나 이와 같은 행동은 지금과 마찬가지로 당시 정치 상황에서도 결코 쉬운 일이 아니었다.

"이번 기회에 나와 나의 동료 [존] 스미스는 연방당원들과 행동을 같이했네. 그러나 우리는 증거와 우리의 선서, 헌법, 그리고 우리의 양심이 우리가 행한 대로 행동할 것을 요구한다는 완전한 확신 위에서 그렇게 했네. 오늘 우리가 내린 이 판단 때문에 우리는 엄청난 비방과 욕설을 듣게 되리라 짐작하네."

"원칙을 정당 위에 두는 용기를 발휘함으로써 온건파 민주공화당원들은 [그들의] 정치적 반대자들에게 위대한 승리를 안겨주었으나, 그 승리는 오직 [그들의 정치적 반대자인] 연방당원들만의 것이 아니었다. 이 초당적 연합은 함께 갓 태어난 미국 헌정 체제와, 이들이 규정하는 데 일조했던 사법의 독립의 경계에 대해 승리를 안겨주었다."

"체이스의 무죄 평결 이후 200년이 넘는 세월 동안 다른 어떤 연방대법관도 탄핵소추된 적이 없다는 사실은 체이스 재판이 세운 선례가 얼마나 강력한지, 그리고 그의 탄핵 이후 독립된 사법부라는 관념이 미국인의 정신 속에 얼마나 깊이 뿌리내렸는지를 보여주는 증거다."

■ 대한민국에서 '사법의 독립'이 의미하는 것은?

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앞으로 진행될 일이 대한민국에서 '사법의 독립'이 의미하는 바를 결정짓게 될 것이라는 점에는 의문의 여지가 없다.

237년에 걸친 미국 헌정사에서 연방대법관이 탄핵소추된 것은 단 한 번뿐이다. 건국 초기였던 1805년 미국 상원에서 진행된 새뮤얼 체이스(Samuel Chase) 연방대법관에 대한 탄핵심판(impeachment trial) 사건이다. 이 사건 이후 지금까지 221년 동안 미국에서 연방대법관이 탄핵소추된 적은 한 번도 없었다.미국 헌정사의 유일무이한 연방대법관 탄핵소추 사건을 돌아보는 것은 우리에게 특별한 의미가 있다.다음과 같은 점에서 그러하다.[참고: 우리나라와 미국의 탄핵심판 제도에는 차이가 있다. 단원제 의회 제도를 채택하고 있는 우리나라에서는 국회가 탄핵소추를 담당하고, 헌법재판소가 탄핵심판을 맡아 파면 여부를 결정한다. 양원제 의회 제도를 가지고 있는 미국은 하원(House of Representatives)이 탄핵소추를 담당하고, 상원(Senate)에서 피소추인 측 참여하에 탄핵심판을 진행한 후, 상원 표결을 통해 파면 여부를 결정한다.]결론부터 말하자면 새뮤얼 체이스 대법관에 대한 탄핵심판에서 미국 상원은 '무죄(acquittal)'로 평결했다. 탄핵심판 청구를 기각한 것이다. 하원의 탄핵소추를 주도한 민주공화당(Democratic-Republican)이 상원에서도 압도적 다수파였는데도 탄핵소추는 인용되지 않았다. 심지어 조희대 대법원장과 달리 체이스 대법관은 일부 행위의 정치적 편향성과 부적절성을 스스로 인정까지 한 상황이었는데도 말이다. 도대체 이유가 무엇이었을까?그렇다면 이제부터 새뮤얼 체이스 대법관 사건의 구체적 내용을 살펴보면서, '사법의 독립'이라는 개념이 미국에서 어떻게 확립되었는지, 그리고 이와 같은 '사법의 독립' 개념이 조희대 대법원장 사건에서는 어떻게 적용될 수 있는지 검토해보겠다.새뮤얼 체이스는 민주공화당의 라이벌인 연방당(Federalist) 지지 성향이 뚜렷한 연방대법관이었다. 선거운동에 참여해 연방당 후보를 지지하는 연설을 하다가 평결에 지각해서 연방대법원이 평결 정족수를 확보하지 못한 사례가 있을 정도였다. 그런데 1801년에 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson)이 제3대 대통령으로 당선되면서 민주공화당이 행정부뿐만 아니라 의회의 하원과 상원까지 모두 장악하자 문제가 본격화됐다.당시 민주공화당은 연방대법원을 몹시 못마땅하게 여겼다. 제퍼슨 취임 당시 재직 중이던 연방대법관 6명이 모두 연방당원이었기 때문이었다. 제퍼슨 대통령은 취임한 지 4년이 지나서야 고작 1명의 연방대법관을 임명할 수 있었을 뿐이었다. 제퍼슨의 정치적 동반자였던 민주공화당 윌리엄 브랜치 자일스(William Branch Giles) 상원의원은 "체이스 씨뿐만 아니라 가장 마지막에 임명된 대법관[옮긴이 주: 제퍼슨 대통령이 임명한 대법관]을 제외한 연방대법원의 다른 모든 판사들도 탄핵되어 파면되어야 한다"고 주장하기까지 했다.그 중에서도 새뮤얼 체이스는 민주공화당원들이 가장 혐오하는 연방대법관이었다. 특히 연방당 소속 존 애덤스(John Adams) 대통령(미국 제2대 대통령)을 비난해 선동법(Sedition Act) 위반 혐의로 기소된 민주공화당원들에 대한 재판 등에서 체이스 대법관이 보여준 행동이 문제가 됐다. 민주공화당은 탄핵소추 과정에서 이를 8가지 탄핵사유로 정리했다. 피고인에 대한 불리한 선입견을 심어줄 우려가 있는 의견서를 사전 교부한 행위, 피고인 측 증인 신청을 기각한 행위, 선동법(Sedition Act)의 위헌성에 대해 배심원 상대로 변론하는 것을 불허한 행위, 절차에 맞지 않는 구인장(capias)을 발부한 행위, 대배심(grand jury)에서 배심원에게 지침을 주는 과정에서 민주공화당을 비난하는 취지의 정치적 설시(說示, charge)를 한 행위 등이 탄핵사유에 들어갔다. (특히 체이스 대법관이 대배심에서 한 발언 가운데는 무산층에게 보통선거권을 부여하는 법안에 반대하는 등, 오늘날의 시각으로 보면 지극히 반민주적인 내용도 포함되어 있었다.)연방당의 반대에도 불구하고 민주공화당이 다수를 차지하고 있던 하원에서는 체이스 대법관 탄핵소추안이 넉넉하게 가결되었다. 그리고 탄핵심판을 진행하는 기관이자, 궁극적으로 파면 여부를 결정하게 될 상원에서도 민주공화당은 압도적 다수를 차지하고 있었다.(민주공화당 25석 대 연방당 9석) 당론에 따른 투표가 상원에서도 반복된다면 체이스 대법관 탄핵(파면)은 당연한 결과였다.상원 탄핵심판에 출석한 체이스 대법관 측은 대부분의 탄핵사유가 사실이 아닐 뿐만 아니라 법리적으로도 타당하지 않다는 취지의 반론을 펼쳤다. 체이스 대법관 측이 유일하게 부적절성을 인정한 행위는 8번째 탄핵사유, 즉 대배심에서 배심원들에게 정치적으로 편향된 설시를 했다는 점이었다. 다만 체이스 대법관 측은 이 역시 그때까지 수십 년 동안 미국 법정에서 관행처럼 이뤄져왔던 것이고, 미국 헌법이 명문으로 규정하고 있는 탄핵사유인 "중범죄 및 경범죄(High crimes and Misdemeanors)"에 해당하지 않는다고 주장했다.법관의 재판이나 판결이 항소 절차가 아니라 탄핵 절차에 의해 판단되는 것은 사법의 독립에 대한 공격이자 갓 출범한 공화국에 대한 위협이라는 것이 체이스 대법관 측 입장이었다. 미국 헌법을 제정한 1787년 제헌회의(Constitutional Convention)에 메릴랜드(Maryland) 주 대표로 참여했던 루터 마틴(Luther Martin)은 체이스 대법관의 탄핵심판 대리인으로 나서 이렇게 변론했다.반면 민주공화당 주요 인사들은 탄핵심판 과정에서 사법의 독립이라는 개념은 위험한 핑계가 될 수 있다고 주장했다.언론과 대중의 관심이 집중됐던 변론 절차를 마친 후 미국 상원은 1805년 3월 1일 탄핵심판의 결론을 정하기 위한 표결에 들어갔다. 상원 의장을 맡은 에런 버(Aaron Burr, Jr.) 부통령은 8가지 탄핵사유 하나하나에 대해 차례로 표결을 진행했다.일부 탄핵사유에 대해서는 전원 일치 '무죄' 결론이 나오기도 했다. 민주공화당의 탄핵심판 청구가 완벽하게 기각된 것이다.'무죄' 또는 탄핵심판 청구 기각으로 결정된 핵심적 요인은 민주공화당 온건파들이었다. 사유 별로 투표 결과는 다르지만 이들 중 다수가 전부 또는 일부 탄핵사유에 대해 '무죄'에 투표한 것이 탄핵심판 결과를 결정했다. 미국의 법사학자(法史學者) 커밋 홀(Kermit L. Hall)은 온건파들의 행동에 대해 "[이들은] 자신들이 야당이었던 시절의 교훈과, 자신들 역시 탄핵 절차의 희생양이 될 수 있다는 인식"을 가지고 있었던 것으로 보인다고 분석했다.8개 탄핵사유 모두에 '무죄' 표를 던진 민주공화당 상원의원 새뮤얼 레이섬 미칠(Samuel Latham Mitchill)은 친구에게 보낸 편지에서 이렇게 털어놓았다.민주공화당 온건파의 용기 있는 선택과 그 유산(legacy)에 대해 미국의 법학자 애덤 펄린(Adam A. Perlin)은 다음과 같이 평가했다.[참고: 애덤 펄린은 이와 동시에 체이스 탄핵심판 이후 법관의 비정치적(apolitical) 태도를 강조하는 행위 규범이 확립되는 효과도 있었다고 분석한다.]지금까지 살펴봤듯이 미국 헌정사의 유일무이한 연방대법관 탄핵소추 사례인 새뮤얼 체이스 사건은 미국에서 '사법의 독립'이라는 개념이 자리 잡는 데에 결정적 역할을 했다. 새뮤얼 체이스 대법관이 올바르고 모범적인 법조인이었기 때문이 아니다. 국민의 뜻을 대변한다고 주장하는 의회 다수파의 견해에 반하는 재판을 했다는 이유로 법관을 탄핵해서는 안 된다는 결론을 명확히 했기 때문이다. 새뮤얼 체이스 사건을 통해 확립된 교훈은 지금까지 221년 동안 지켜져왔다.조희대 대법원장 탄핵소추 방침과 관련해서도 의회 다수파의 견해에 반하는 재판이 실질적인 탄핵사유 또는 "결정적 계기"로 작용했다는 사실은 비교적 명확해 보인다. 탄핵을 주장하는 측에서는 판결 내용이 '직접적' 탄핵사유는 아니라며 절차적 위법 등을 주장하고 있지만, 1805년 당시 미국 민주공화당도 탄핵사유를 구성할 때는 절차적 위법 등을 전면에 내세운 바 있다. 그러나 실질적 이유가 재판이나 판결에 대한 불만이라는 점은 미국 민주공화당도 부정하지 못했다. 지금도 상황이 달라 보이지 않는다.탄핵소추 여부를 결정할 대한민국 국회는, 그리고 탄핵소추가 의결될 경우 탄핵심판을 맡게 될 헌법재판소는 어떤 결론을 내놓을 것인가? 그리고 이들의 선택은 앞으로 대한민국 역사에 어떤 교훈과 유산을 남기게 될 것인가?[참고] 새뮤얼 체이스 대법관 사건 이후 미국에서 실제로 탄핵소추된 연방대법관은 한 명도 없었다. 그러나 하원이 탄핵소추를 진지하게 검토하기 시작하자 스스로 사임한 연방대법관은 한 명 있었다. 1969년 사임한 에이브 포타스(Abe Fortas) 대법관이다. 하지만 당시 탄핵소추가 검토한 것은 새뮤얼 체이스 사건 때처럼 재판이나 판결 때문이 아니었다. 포타스 대법관이 월스트리트의 금융업자로부터 부정한 금품을 수수했다는 의혹이 폭로됐기 때문이었다.[참고 문헌]이 글을 쓰면서 아래 문헌들을 참고했다.Adam A. Perlin, "The Impeachment of Samuel Chase: Redefining Judicial Independence", Rutgers Law Review, Vol. 62, No. 3, 2010, pp. 725–789.Kermit L. Hall, The Magic Mirror: Law in American History, Oxford University Press, 1989.Robert R. Bair / Robin D. Coblentz, "The Trials of Mr. Justice Samuel Chase", Maryland Law Review, Vol. 27, No. 4, 1967, pp. 365–386.Stephen B. Presser, "Samuel Chase: In Defense of the Rule of Law and Against the Jeffersonians", Vanderbilt Law Review, Vol. 62, No. 2, 2009, pp. 349–370.