▲ 사우디 아람코의 원유 저장시설 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

예멘 후티 반군과 싸우는 사우디아라비아 주도 연합군이 28일(현지시간) 사우디를 향해 발사된 탄도미사일을 요격했다고 로이터통신이 보도했습니다.사우디 주도 연합군은 이날 사우디 남부 알슈카이크로 향하던 후티 반군 탄도미사일 2발을 요격·파괴했다고 밝혔습니다.연합군 측은 미사일 잔해가 떨어졌지만 민간인 사상자는 발생하지 않았다고 전했습니다.알슈카이크는 사우디 남부 자잔 지역의 홍해 연안에 있는 도시로, 사우디 남부 지역에 물과 전력을 공급하는 주요 해수 담수화 시설과 발전시설이 있습니다.이날 탄도미사일 요격에 앞서 사우디 민방위 당국은 자잔 지역에 잠재적 위험 경보를 발령했습니다.친이란 성향인 후티 반군은 몇 년간 이어진 휴전이 지난 7월 깨지자 사우디를 향한 공격 수위를 높이고 있습니다.후티 반군은 사우디가 지원하는 예멘 정부군뿐 아니라 사우디 영토도 거듭 공격했고, 최근에는 사우디 경제의 핵심 축인 석유 관련 시설도 타격했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)