▲ 장완안 대만 타이베이시장(국민당)

라이칭더 타이완 총통의 '중간 평가'이자 2028년 대선의 전초전 격으로 28일(현지시간) 치러진 타이완 지방선거에서 야당인 중국국민당(국민당)이 집권당인 민주진보당(민진당)에 가까스로 승리했습니다.타이완 방송사 TVBS에 따르면 이날 오후 11시(현지시간) 기준 국민당 후보는 6대 직할시 중 타이베이·신베이·타오위안에서 승리를 확정했고, 민진당 후보는 타이중·타이난·가오슝에서 당선됐습니다.직할시를 포함해 이날 선거를 치른 22개 시·현(광역자치단체 격)으로 범위를 넓히면 국민당은 11곳에서, 민진당은 10곳에서 승리했습니다.관심을 모았던 수도 타이베이시장 선거에선 장제스 타이완 초대 총통의 증손자인 국민당 장완안 후보(현 시장)가 53.7%의 지지(약 78만 표)를 얻어, 득표율 45.7%(약 66만 4천 표)인 민진당 선보양 후보를 여유 있게 꺾고 재선에 성공했습니다.격전지로 꼽혔던 신베이시장 선거에서도 국민당 리쓰촨 후보가 51.2%의 득표율(약 112만 표)로 48.3%의 지지(약 105만 5천 표)를 받은 민진당 쑤차오후이 후보를 제쳤습니다.신베이시는 인구가 400만 명으로 타이완에서 가장 많습니다.국민당이 민진당에 '15대6'으로 압승을 거뒀던 2018년 지방선거나 '14대5'로 이긴 2022년 선거와 비교하면, 이번 결과는 민진당이 지방 권력 확대에 일정한 성공을 거둔 것이라는 평가가 나옵니다.국민당으로선 타이베이·신베이·타오위안 등 북부 주요 지역을 지키는 데는 성공했지만, 직할시인 타이중과 TSMC가 있는 신주현 등을 민진당에 내주게 됐습니다.민진당은 2028년 대선을 앞두고 타이베이·신베이 등에 역량을 집중했지만, 국민당의 아성을 무너뜨리는 데는 실패했습니다.(사진=게티이미지)