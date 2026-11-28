▲ 구글

미국 빅테크 구글이 벨기에 남부에서 허가 없이 대규모 데이터센터 건설 공사를 강행하다 중단 명령을 받았다고 현지 공영방송 RTBF 등이 27일(현지시간) 보도했습니다.벨기에 프랑스어권 지역인 왈롱 정부 당국은 구글이 벨기에 제4도시 샤를루아 인근의 아이조프렐에 들어설 데이터센터에 대한 건축허가 조건 변경 신청 승인이 아직 나지 않은 상태에서 공사를 계속하자 중단 명령을 내렸습니다.왈롱 당국자는 RTBF에 "조사관들이 현장을 찾았을 때 건물이 이미 거의 완공된 상태였고, 구조 공사는 이미 끝나 있었다"고 말했습니다.이 당국자는 건설 현장에 있던 노동자 300여 명에게 구두로 공사 중단 명령이 내려졌고, 이 명령은 서면으로도 구글에 전달됐다고 밝혔습니다.왈롱 당국은 구글이 3㏊ 규모의 대형 건물을 불법으로 짓는 중대한 위반을 저지른 혐의에 대해 검찰에 보고서를 제출할 예정입니다.구글은 당초 옛 탄광 부지에 조성된 아이조프렐의 산업단지에 공기 냉각 방식의 소규모 데이터센터 3개를 짓겠다며 2024년 당국의 허가를 받았습니다.하지만 냉각 방식을 인근 강물을 끌어다 열기를 식히는 수냉 방식으로 바꾸고, 소규모 데이터센터 2개는 하나의 대규모 시설로 통합하겠다며 지난해 계획 변경 신청서를 냈습니다.왈롱 당국은 당초 지난 4월 이 변경 신청을 승인했지만, 물 부족과 환경오염, 에너지 과다 사용 등을 우려한 주민들의 항의가 이어지자 지난 8월 승인을 취소했습니다.구글은 이에 불복해 벨기에 법원에 항소했고, 내년 1월 초 나올 것으로 예상되는 판결을 기다리고 있습니다.왈롱 당국의 이번 조치는 환경단체 그린피스가 구글이 적절한 허가 없이 아이조프렐에서 공사를 계속하고 있음을 보여주는 드론 촬영 영상을 공개한 뒤 이뤄졌습니다.구글은 이번 일과 관련해 성명을 내고 "지역 당국과 개방적이고, 협력적인 대화를 유지하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔습니다.한편 구글은 인공지능(AI) 수요를 뒷받침하기 위해 유럽에서 대규모 데이터센터 건설을 추진하고 있지만, 곳곳에서 지역 주민, 환경단체와 마찰을 빚으며 계획에 차질이 생기고 있습니다.지난 10월에는 핀란드 북부 농촌 지역에 계획된 구글 데이터센터와 관련해 환경법 위반 가능성이 제기돼 형사 수사가 시작되기도 했습니다.