▲ 리바운드 잡는 강이슬

여자프로농구 아산 우리은행이 부상에서 갓 회복한 강이슬까지 투입했지만, 연패를 끊어내지 못했습니다.우리은행은 28일 충남 아산 이순신체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 홈경기에서 최하위 부천 하나은행에 65대 73으로 무릎을 꿇었습니다.4연패를 당한 우리은행은 3승 5패로 4위에서 5위로 떨어졌습니다.하나은행은 진안(24점)과 정현(21점)이 맹활약을 펼쳐 시즌 두 번째 승리(6패)를 거뒀습니다.우리은행은 이번 시즌 앞두고 국가대표 슈터 강이슬을 영입해 우승 후보로 꼽혔습니다.하지만 강이슬은 첫 경기에서 오른쪽 햄스트링을 다친 뒤 3주 만에 출전 선수 명단에 이름을 올렸습니다.1, 2쿼터를 벤치에서 경기를 지켜 본 강이슬은 3쿼터부터 투입됐지만, 경기 감각을 되찾기에는 아직 시간이 필요했습니다.4쿼터 8분 25초를 남기고 자유투로 첫 득점을 올린 강이슬은 추격에 나선 우리은행에 큰 힘이 되지 못했습니다.경기 종료 1분 20초를 남기고서야 63대 69로 따라붙는 3점 슛을 꽂았지만, 승패를 뒤집기에는 시간이 부족했습니다.강이슬은 13분 6초를 뛰면서 7점을 기록했습니다.하나은행은 종료 32초 전 진안이 샷 클록 버저 소리와 함께 미들슛을 터뜨려 71대 65로 달아나며 승리를 굳혔습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)