▲ 왼쪽부터 은메달을 딴 지바 모네(일본), 금메달을 딴 신지아, 동메달을 딴 유영

한국 여자 피겨의 간판 신지아가 인생 최고의 연기를 펼치며 생애 첫 시니어 그랑프리 정상에 올랐습니다.신지아는 일본 도쿄에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 프리스케이팅에서 영화 '화양연화'의 선율에 맞춰 빼어난 연기를 펼쳤습니다.첫 점프인 트리플 살코부터 가볍게 날아오른 신지아는 트리플 러츠와 트리플 토루프를 잇는 3회전 연속 점프에 이어 트리플 루프까지 깔끔하게 성공했습니다.체인지 풋 콤비네이션 스핀에서 최고 난도인 레벨 4를 받은 신지아는 체력 부담이 커지는 후반부에도 흔들리지 않았습니다.트리플 플립과 더블 악셀 시퀀스 점프에 이어 트리플 러츠 단독 점프와 트리플 플립까지 모든 점프에서 가산점을 챙겼습니다.우아한 몸짓으로 연기를 마무리한 신지아는 두 주먹을 불끈 쥐고 환호했고, 태극기와 박수 갈채가 경기장을 뒤덮었습니다.프리스케이팅에서 개인 최고점인 145.53점을 받은 신지아는 어제 쇼트프로그램 점수 75.31점을 더해 합계 220.84점을 기록했습니다.쇼트와 프리, 합계까지 모두 개인 최고 기록을 갈아치운 신지아는 쇼트 1위였던 일본의 지바 모네를 6.27점 차로 제치고 짜릿한 역전 우승을 차지했습니다.한국 선수가 시니어 그랑프리 여자 싱글에서 우승한 건 김연아와 김예림에 이어 신지아가 역대 세 번째로, 2022년 김예림 이후 4년 만입니다.주니어 세계선수권에서 4년 연속 은메달을 따내며 한국 피겨의 차세대 주자로 주목받았던 신지아는 지난 시즌 시니어 무대에 데뷔한 뒤 적잖은 부침을 겪었습니다.사대륙선수권에서 6위에 그쳤고, 생애 첫 올림픽이었던 밀라노·코르티나 동계올림픽에서도 11위에 머물렀습니다.올 시즌 들어 조금씩 상승세를 타기 시작한 신지아는 지난 9월 롬바르디아 트로피에서 은메달을 따낸 데 이어 마침내 시니어 국제대회 첫 우승의 감격을 누렸습니다.그랑프리 파이널 출전권 획득에는 아쉽게 실패했지만, 시니어 무대에서도 정상에 오를 수 있다는 것을 입증했습니다.함께 출전한 유영도 쇼트와 프리에서 고르게 활약하며 합계 199.99점으로 동메달을 목에 걸었습니다.2022년 10월 이후 4년 1개월 만이자 개인 통산 5번째 시니어 그랑프리 메달입니다.신지아와 유영이 나란히 시상대에 오르면서 일본 도쿄의 은반 위에 두 개의 태극기가 올라갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)