▲ 철도노조 안전운행 투쟁

철도노조 '안전운행 투쟁'이 사흘째 이어진 가운데, 처음으로 맞는 주말인 오늘(28일) 백여 대의 열차가 지연됐습니다.한국철도공사는 오늘 오후 5시까지 수도권 광역전철 1천185대 가운데 105대가 20분 이상 지연됐다고 밝혔습니다.지연된 광역전철은 투쟁 첫날인 그제보다 130대, 어제보다 340대 줄었습니다.일반 열차는 3대가 30분 이상 지연됐고, 일부 새마을호와 무궁화호는 예정보다 1시간 가까이 늦게 운행됐습니다.고속열차도 1대가 20분 이상 지연됐지만, 운행이 취소된 열차는 없었습니다.철도노조는 인력 확충과 처우 개선 등을 요구하며 작업 수칙과 운행 규정을 철저히 지키는 방식의 안전운행 투쟁을 벌이고 있습니다.노조의 투쟁 기간 운행이 중지된 열차의 승차권 구매금액은 별도의 신청 없이 전액 환불되며, 지연된 열차에 대해서는 약관에 따라 지연 베상금이 지급됩니다.노조는 다음 달 4일까지 안전운행 투쟁을 이어가고, 사측이 진전된 교섭안을 내놓지 않으며 다음 달 10일부터 무기한 총파업에 돌입할 계획입니다.