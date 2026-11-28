▲ 김용준 전 헌법재판소장

김용준 전 헌법재판소장이 어제(27일) 오후 7시 5분 향년 87세로 별세했습니다.김 전 헌재소장은 1994년 헌법재판소 2대 소장에 취임해 6년간 재직하면서 국민 기본권 침해에 대한 각종 제한을 철폐하는 데 기여했다는 평가를 받습니다.재임 중 과외 금지, 군 제대자 가산점제, 택지소유상한제, 동성동본 혼인 금지, 단체장 입후보 금지 조항에 대한 위헌 결정을 내렸습니다.5·18 특별법에 대해서는 소수의견으로 위헌 입장을 밝히기도 했습니다.1938년 서울에서 태어난 고인은 어린시절 소아마비로 지체장애를 갖게 됐습니다.서울고 2학년 재학 중 검정고시를 거쳐 서울대 법대에 입학했고, 대학 3학년 때인 만 19세에 고등고시에 수석 합격했습니다.1960년 최연소 판사로 법조계에 발을 내디뎠습니다.당시 언론 인터뷰에서 "만약 법관이 된다면 독점기업 등 강자의 횡포로부터 보다 많은 약자를 돕는 데 애쓰겠다"는 포부를 밝혀 화제를 모으기도 했습니다.이후 서울고법 부장판사, 광주고법 부장판사, 서울가정법원장 등을 거쳐 지체장애인으로서는 최초로 1988년 대법관에 임명됐습니다.대법관 시절인 1994년 10여년간 계속된 생수 논쟁에 종지부를 찍고 생수 시판을 허용하는 판결을 내렸습니다.보건사회부의 생수 국내 시판 금지 조치가 국민의 행복추구권(물선택 권리)과 업계 영업 자유를 침해해 무효라고 판결했습니다.1994∼2000년 2대 헌재소장을 지낸 뒤에는 법무법인 율촌 상임고문, 헌재 자문위원장, 대검찰청 공안자문위원장 등을 지냈습니다.박근혜 대통령 당선인 시절 제18대 대통령직 인수위원장을 맡았고, 2013년 국무총리로 지명됐으나 두 아들의 병역과 부동산 투기 의혹이 제기되자 지명 닷새 만에 자진 사퇴했습니다.장례식은 가족장으로 진행합니다.빈소는 서울 서대문구 세브란스병원 장례식장 17호실에 마련됐으며, 발인은 29일 오후 12시 40분, 장지는 국립서울현충원입니다.유족으로는 부인 서채원 씨, 아들 김현중·김범중 씨, 딸 김지희 씨, 사위 최영익 씨가 있습니다.☎ 02-2227-7500(사진=헌법재판소 제공, 연합뉴스)