▲ 철도노조 열차 운행 지연 안내

전국철도노동조합의 '안전운행 투쟁' 후 처음으로 맞는 주말인 28일 수도권에서 운행 중인 광역전철 105대가 20분 이상 지연된 것으로 파악됐습니다.한국철도공사에 따르면 준법투쟁 사흘째인 이날 첫차부터 안전운행 투쟁이 진행되면서 오후 5시 현재까지 모두 105대의 수도권 광역전철이 20분 이상 지연됐습니다.첫날(235대)과 둘째 날(445대)보다 각각 130대·340대 줄어든 규모지만, 다수 열차가 지연되면서 주말을 맞아 나들이에 나선 시민들이 불편을 겪었습니다.일반 열차의 경우 30분 이상 지연된 열차가 3대로 파악됐습니다.오후 들어서는 수원역과 대전역을 지나는 새마을·무궁화호의 경우 1시간 가까이 예정보다 늦게 운행되기도 했습니다.20분 이상 지연된 고속열차는 1대로 파악됐습니다.운행을 멈춘 열차는 없었습니다.철도노조는 승진 제도 개선·추가 수당 지급·인력 확충을 요구하며 이달 26일 오전 9시부터 노조원들이 작업 수칙과 운행 규칙을 빠짐없이 지키는 방식으로 업무를 진행하는 안전운행 투쟁에 들어갔습니다.이번 안전 운행 투쟁은 내달 4일까지 예정됐습니다.