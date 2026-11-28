▲ 신상진 성남시장

경찰이 6·3 지방선거를 앞두고 유권자들에게 허위 사실을 공표한 혐의 등으로 신상진 경기 성남시장을 공소청에 넘겼습니다.경기 분당경찰서는 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 신 시장을 어제(27일) 불구속 송치했습니다.신 시장은 6·3 지방선거 후보 신분이던 지난 5월 19일 '백현마이스역' 신설을 추진하는 주민간담회에서 LIG D&A 연구단지 유치와 관련해 허위 사실을 공표한 혐의를 받습니다.당시 신 시장은 "LIG D&A 연구단지를 유치하기 위해 성남시가 부지 용도를 변경해줬다"는 취지로 발언했습니다.그러나 경찰은 당시 실제 용도 변경이 이뤄지지 않았던 점 등을 토대로 혐의가 인정된다고 판단한 것으로 전해졌습니다.앞서 성남중원경찰서도 이달 초 공직선거법 위반 혐의로 신 시장을 송치했습니다.성남중원서는 지난해 11월 성남시의회 더불어민주당으로부터 신 시장에 대한 고발장을 접수하고 수사해왔습니다.민주당 의원들은 당시 시장 연임 도전이 유력했던 신 시장이 지난해 9월 5일부터 같은 해 10월 14일까지 지역을 순회하며 12회에 걸쳐 진행한 '소통 라이브'를 두고, 명칭만 소통일 뿐 실제로는 시정을 허위·과장 홍보하는 수단에 불과해 선거법 위반 소지가 있다고 주장했습니다.경찰은 고발 내용 중 일부에 대해 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 송치했다고 밝혔습니다.(사진=성남시 제공, 연합뉴스)