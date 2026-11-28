▲ 인천시의회

인천시의회 의원이 공식 회의장에서 소방공무원들을 향해 부적절한 표현을 사용한 사실이 알려지면서 소방 노조가 반발하고 나섰습니다.전국공무원노동조합 인천소방지부는 오늘(28일) 성명을 내고 우월적 지위를 악용해 공직자의 존엄성과 인격을 유린한 시의원의 태도에 분노와 경악을 금할 수 없다며 공직사회를 능멸한 시의원은 즉각 사죄하고 사퇴하라고 촉구했습니다.노조에 따르면 인천시의회 A 의원은 지난 26일 시의회 정례회 때 행정안전위원회 회의장에서 "소방 화이팅"이라고 외친 뒤 따라 하지 않는 인천소방본부 간부들을 향해 "하는 놈은 뭐고, 안 하는 놈은 뭐냐. 화이팅 다시 해"라고 발언했습니다.노조는 "A 의원은 시민이 지켜보는 공식적인 자리에서 공직자를 향해 부적절한 호칭을 쓰며 인격을 유린했다"며 "인천 소방공무원 전체에게 씻을 수 없는 상처를 남긴 명백한 폭력이자 심각한 모독"이라고 비판했습니다.그러면서 "소방공무원은 화마와 재난 현장에서 목숨을 걸고 생명을 지키는 시민의 봉사자일 뿐 시의원 개인의 하인이나 하급자가 아니며 훼손된 소방공무원의 명예와 존엄성이 회복될 때까지 모든 수단을 동원해 끝까지 투쟁하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=인천시의회 제공, 연합뉴스)