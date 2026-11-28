▲ 중국 국기

중국이 이달부터 수도 베이징에서 드론 비행·소지·반입을 금지하는 강도 높은 규제에 나선 가운데, 공항에서 드론이 적발돼 벌금을 부과받은 사례가 잇따라 나왔다고 현지 공안 당국이 밝혔습니다.베이징 서우두 국제공항 공안은 27일 소셜미디어를 통해 최근 발생한 드론 관련 적발 사례들을 공개했습니다.서우두 공항 공안국에 따르면 한 외국인 승객은 드론 4대를 소지한 채 중국 국내 한 공항을 출발해 베이징 공항에서 환승해 출국하려다 경찰에 붙잡혔습니다.공안국은 이 승객이 출발지 공항의 만류와 베이징 드론 규정에 관한 안내에도 드론을 들고 베이징에 진입했다며 드론 몰수와 벌금 처분을 내렸다고 설명했습니다.한 중국인 여행객은 포장을 뜯지 않은 채 베이징 자택에 보관하던 드론을 들고 공항에서 탑승 수속을 밟다 적발됐습니다.이 여행객은 자신이 한 행사에서 드론을 받아 보관했을 뿐 베이징시 규정을 어기고 반출한 적 없다고 진술했으나 처벌을 피할 수 없었습니다.베이징시는 이달 15일부터 '베이징시 무인항공기 관리 규정'을 시행하고 있습니다.베이징시 행정구역 전체를 드론 관제 공역으로 지정하고, 이 지역에서 드론을 날리거나 드론 또는 관련 핵심 부품을 소유·보관하는 것을 원칙적으로 금지했습니다.드론을 운송하거나 휴대한 채 베이징시 행정구역 안으로 들어오는 행위나 보관 시설을 설치하는 것 역시 허용되지 않습니다.베이징시는 지난해 8월 당국의 승인 없는 드론 비행을 금지했습니다.올해 5월부터는 신규 판매와 임대·외부 반입을 금지하고 보관도 제한하는 등 규제를 강화해 왔는데, 이달 새 규정은 기존 보유 드론의 소지 자체를 금지했습니다.다만 대테러·재난구호·중대 행사 등 특수 목적의 드론 이용에는 예외가 적용됩니다.교육·연구개발·생산, 농림업, 스포츠 훈련·경기 등 분야도 예외 조건에 포함됩니다.베이징시의 새 드론 규정은 드론 소지 등 위반 사실이 적발될 경우 공안이 드론과 핵심 부품을 몰수하고, 개인에게는 500∼5천 위안, 우리 돈 약 10만∼100만 원의 벌금을, 단체에는 5천∼5만 위안, 우리 돈 100만~1천만 원의 벌금을 부과할 수 있다고 정했습니다.