▲ 28일 경기 성남시 분당구 수내역 인근에서 열린 1기 신도시 분당 양지마을 정비사업위원회 사무실 개소식에서 분당 재건축 8개 선도지구 대표들과 국민의힘 김은혜 의원이 재초환 폐지 성명을 발표하고 있다.

1기 신도시인 경기 성남시 분당 재건축 추진 단지들이 재건축 초과이익 환수제 폐지를 촉구하고 나섰습니다.분당 재건축 선도지구 8곳.2만 2천여 가구의 대표들은 오늘 오후 분당 양지마을 재건축사업위원회 사무실 개소식에서 재초환 폐지를 요구하는 공동성명을 발표했습니다.대표들은 성명에서 "막대한 재건축 공사비와 공사 기간 머물 임시 거처 비용도 주민들이 스스로 부담한다"며 "집을 팔지도 않은 실거주자에게 '미실현 이득'을 기준으로 징벌적 부담금을 부과하려 한다"고 반발했습니다.이어 "준공 때 집값과 사업비에 따라 액수가 달라져 주민들은 얼마를 내야 할지도 모른 채 극심한 불안에 시달린다"며 "정작 입주 후 집값이 떨어져도 국가는 아무런 책임을 지지 않는다"고 지적했습니다.대표들은 "과도한 재건축 부담금으로 사업이 지연되면 수도권 주택 공급이 막혀 새집을 찾는 무주택 서민의 내 집 마련 기회도 사라진다"고도 주장했습니다.(사진=양지마을 재건축조합 제공, 연합뉴스)