▲ 28일 대전 중구 으능정이거리에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 충청권 규탄 대회'에서 국민의힘 장동혁 대표 등 참석자들이 '조작기소 특검법'을 규탄하는 구호를 외치고 있다.

국민의힘은 오늘(28일) 대전에서 장외 집회를 열고 조작기소 특검'과 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 강하게 규탄했습니다.국민의힘은 이날 오후 대전 중구에서 '100% 위헌! 이재명 탈옥법 대전 규탄대회'를 개최했습니다.규탄대회에는 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 당 지도부를 비롯해 충청 지역 포함 의원 약 20명, 원외 당협위원장 등이 참석했습니다.일반 지지자와 당원을 포함한 집회 참석 인원은 당 자체 추산 5만 명입니다.장동혁 대표는 "범죄자 이재명은 선거라는 탈을 쓰고 대통령이 됐고, 탈옥법이라는 방탄복을 챙겨 입었다"며 "이제는 '조폭특검' 300명이 등장할 차례다. '조작'이라는 회칼을 휘두르고, '공소 취소'라는 쇠 파이프를 휘두르면서 탈옥을 막는 사람들을 잔인하게 때려잡을 것"이라고 맹비난했습니다.이어 "재판 재개는 국민의 발포 명령이다. 사령관인 국민들은 이미 발포 명령을 내렸다"며 "온 국민의 분노와 애국심을 하나로 모아 청와대로 진격하자"고 강경 발언을 쏟아냈습니다.판사 출신인 장 대표는 법원을 향해서도 "법복을 이기는 독재자는 없다. 판사들의 무기력이 독재를 불러오는 것"이라며 "전국의 판사들도 끓는 피와 법관의 양심이 있다면 위대한 국민의 항거에 동참하라"고 촉구했습니다.정점식 원내대표는 "민주당의 행위 자체가 국헌 문란이고, 존재 자체가 위헌 정당"이라며 "최고의 민생 대책은 대통령과 민주당의 퇴출"이라고 언성을 높였습니다.이어 "민주당 어떤 의원은 대법원장의 직무를 정지시켜 내년 2월 법원 정기 인사에 대한 입김을 차단하겠다 했다"며 "민주당이 스스로 검은 속내를 드러낸 것"이라고 말했습니다.국회부의장인 박덕흠 의원은 '조작 징계 의혹'에 따른 당내 갈등과 관련, "지도부를 중심으로 하나가 돼서 싸워도 모자랄 판에 우리끼리 이렇게 다투고 있을 때가 아니라고 생각한다"며 "힘을 모아 무도한 민주당 정권을 끌어내리자"고 말했습니다.국민의힘은 여당의 조작기소 특검법안 강행 처리에 반발해 지난 7일 서울 도심에서 규탄대회를 연 것을 시작으로 지난 14일 부산, 21일 대구 등 매주 주말 권역별로 장외 여론전을 이어가고 있습니다.장 대표는 이날 집회에 앞서 대전시당으로부터 지역 개발 사업 등에 대한 정책 브리핑을 받은 뒤 은행동 상인회 간담회에 참석해 소상공인들의 목소리를 들었습니다.(사진=연합뉴스)