북쪽에서 찬 공기가 내려오고 바람이 강하게 불면서 기온이 뚝뚝 떨어지고 있습니다.



일요일인 내일(29일)은 반짝 영하권 추위가 나타나며 오늘보다 춥겠으니까요, 옷차림을 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



내일 아침 최저 기온 크게는 오늘보다 10도가량이나 낮겠습니다.



중부 내륙 곳곳으로 한파주의보가 내려진 가운데 내일 서울의 체감 기온 영하 4도 안팎까지 곤두박질하겠습니다.



추위 속 충청이남 지역은 내일 새벽까지 눈이나 비가 더 이어져 미끄럼 사고 없도록 조심하셔야겠는데요.



예상되는 강수량은 5mm 안팎으로 양이 많지는 않겠고요, 호남 내륙 지역에 최대 5cm가량의 눈이 더 내려 쌓이겠습니다.



한편 강수 구름대가 지나지 않은 강원 동해안을 중심으로는 대기가 메말라가고 있습니다.



내일 전국적으로 강풍이 이어져 산불 등 화재 사고 없도록 조심하셔야겠습니다.



내일 전국 하늘은 맑게 드러나겠습니다.



새벽부터 아침 사이 내륙 곳곳에는 서리가 내리는 곳이 많겠습니다.



내일 자세한 아침 기온은 춘천이 영하 5도, 대전 영하 1도까지 낮아지겠고 찬 바람이 강해 체감온도는 더 낮겠는데요.



그래도 낮부터는 기온이 오름세로 돌아서며 서울이 8도, 부산이 11도까지 오르겠습니다.



다음 주는 내내 평년보다 높은 기온이 이어지며 비교적 온화한 날들이 이어질 전망입니다.



(임은진 기상예보사)