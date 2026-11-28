K리그에서 10년 만의 우승을 일찌감치 확정한 FC서울이 시즌 마지막 홈경기에서 화끈한 골 잔치와 함께 트로피를 들어 올렸습니다.



서울 월드컵경기장을 찾은 2만 7천여 관중 앞에서 FC서울의 레전드 최용수 전 감독이 힘차게 북을 치며 경기 시작을 알린 가운데, 전반 25분 영플레이어상 후보 손정범이 선제골을 터뜨렸습니다.



전반 39분 조영욱의 추가골로 달아난 서울은, 2대 1로 쫓긴 후반 36분에는 손정범이 데뷔 첫 멀티골을 터뜨리며 쐐기를 박았습니다.



그리고 후반 44분 야잔이 발리슛으로 골 잔치의 대미를 장식했습니다.



4대 1 대승을 거둔 서울은 경기 후 홈 팬들과 함께 축제를 즐겼습니다.



정승원이 곤룡포를 입고 등장해 눈길을 끌었고, 김기동 감독은 팬들을 향해 힘차게 포효했습니다.



주장 김진수가 우승 트로피를 번쩍 들어 올리며 10년 만의 챔피언 등극을 알렸습니다.



(영상편집 : 박나영)