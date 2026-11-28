<앵커>



피겨의 간판 신지아 선수는 인생 최고의 연기를 펼쳤습니다. 그랑프리 6차 대회에서 개인 최고점을 작성하며, 시니어 데뷔 후 첫 우승을 차지했습니다.



최희진 기자입니다.



<기자>



신지아는 프리스케이팅곡 화양연화의 제목처럼 인생에서 가장 아름다운 연기를 은반 위에 꽃피웠습니다.



첫 점프 트리플 살코부터 가볍게 날아올랐고, 이어진 3회전 연속 점프와 트리플 루프도 완벽하게 뛰었습니다.



후반부에도 흔들림이 없었습니다.



이나바우어에 이은 그림 같은 트리플 러츠를 비롯해, 6번의 점프 과제에서 모두 가산점을 챙겼습니다.



우아한 몸짓으로 은반을 누비며, 스핀과 스텝에서도 모두 최고 레벨을 받았습니다.



마지막 코레오 스핀으로 연기를 마친 신지아는, 두 주먹을 불끈 쥐고 펄쩍 뛰었고, 태극기의 물결과 박수갈채가 경기장을 뒤덮었습니다.



신지아는 프리스케이팅 145.53점, 합계 220.84점으로 모두 개인 최고점을 경신하자, 박수를 치며 자축했습니다.



이어 쇼트 1위였던 홈 링크의 일본 지바 모네가 점프 실수를 범하면서, 짜릿한 역전 우승을 확정했습니다.



주니어 시절 4년 연속 세계선수권 은메달을 따내며 한국 피겨의 미래로 떠올랐지만, 시니어 데뷔 후 점프가 흔들리며 고전했던 18살 신지아는, 마침내 시상대 맨 위에 올랐습니다.



올 시즌 일본 선수들의 금메달 행진을 처음으로 막아내며, 한국 여자 선수로는 4년 만에 그랑프리 금메달을 목에 걸었습니다.



[신지아/피겨 국가대표 : 처음으로 메달을 따게 돼서 굉장히 기쁘고 앞으로도 더 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있는 선수가 되겠습니다.]



쇼트에서 4위였던 유영도, 합계 199.99점으로 3위에 올라 4년 1개월 만에 국제 대회 시상대에 올랐습니다.



(영상편집 : 오영택)