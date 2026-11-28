<앵커>



국가대표 은퇴를 앞둔 쇼트트랙 최민정 선수의 금빛 질주가 거침없습니다. 월드 투어 4차 대회 1,000m에서도 금메달을 따내 네 대회 연속 정상에 올랐습니다.



김형열 기자입니다.



<기자>



올 시즌 1,000m 모든 레이스에서 단 한 번도 1위를 놓치지 않은 최민정은, 오늘(28일)도 준준결승과 준결승을 모두 1위로 통과하고 결승 무대에 나섰습니다.



초반부터 선두권에서 자리싸움을 펼치다가 결승선을 한 바퀴 반 남기고 승부수를 던졌습니다.



절묘하게 인코스를 파고들어 네덜란드 벨제부르를 제치고 선두를 꿰찼고, 한층 더 속도를 높여 격차를 벌렸습니다.



막판 3위로 올라선 후배 김길리와 벨제부르를 따돌리고, 가장 먼저 결승선을 통과한 뒤 활짝 웃으며 주먹을 불끈 쥐었습니다.



은퇴 시즌이라고 믿기 힘든 압도적인 기량으로 네 대회 연속 금메달을 목에 걸었습니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 저도 이 결과가 믿기지 않습니다. 그저 늘 최선을 다하려고 할 뿐입니다.]



최민정은 여자 계주에서도 은메달을 더해 올 시즌에만 11개의 메달을 수확했습니다.



남자 1,500m에서는 배서찬이 금빛 질주를 펼쳤습니다.



두 바퀴를 남기고 선두로 나선 뒤, 거침없는 스퍼트로 추격을 뿌리치고 월드 투어 개인전 첫 금메달의 감격을 누렸습니다.



(영상편집 : 박기덕)