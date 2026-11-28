<앵커>



160년 넘은 수학 난제, '리만 가설'을 AI가 증명해 냈단 발표 이후, 우려와 기대가 교차하고 있습니다. 머지않아 금융과 암호화폐 보안 체계까지 쉽게 뚫릴 거란 우려가 나오는 반면, 수학의 새로운 황금기가 열릴 거란 기대도 나옵니다.



정구희 기자가 자세히 전해드립니다.



<기자>



지난 23일 갑자기 암호화폐 이더리움 측이 기존 암호체계를 다른 방식으로 전환하겠다고 밝혔습니다.



사흘 전 엔트로픽 소속 수학자가 AI와 함께 리만 가설을 증명했다고 발표한 걸 이유로 들었습니다.



167년 만에 리만 가설이 풀렸다는 건, 그보다 더 쉬운 암호체계 문제는 아무리 복잡해도 언제든 뚫릴 수 있다는 겁니다.



[서인석/서울대 수리과학부 교수(수학 난제 해결 인공지능 특화 학습 연구 센터장) : 수많은 문제 중에 리만 가설이 제일 어렵다고 생각하고 있었어요. 리만 가설이 ECC(타원 곡선 암호화)를 풀어주는 건 아닌데 리만 가설이 풀리는 걸 보니 이거를 풀리는 날도 머지않을 수 있겠구나라고 생각을 하는거죠.]



이더리움이 사용하는 타원곡선 암호체계는 전 세계 인터넷, 은행 거래 등에 광범위하게 사용되는 만큼 자칫 세계 경제 자체가 멈출 수도 있다는 우려가 나옵니다.



이렇게 보기만 해도 어려운 리만 가설, 풀기는 얼마나 어렵길래 이런 우려가 나오는 걸까요?



2, 3, 5, 7, 11... 이렇게 자기 자신과 1로만 나누어지는 수를 소수라고 합니다.



이 소수가 어떤 규칙으로 분포하는지 찾아내는 열쇠가 바로 리만 가설입니다.



예를 들면, 10까지의 소수 개수는 2, 3, 5, 7 이렇게 4개가 있고요, 20까지는 총 8개가 있습니다.



그래서 100까지 가면 소수는 25개가 있습니다.



그래프를 그리면 이렇게 계단 형식의 계단 그래프가 나오겠죠.



그런데 가우스라는 수학자가 이 소수의 분포를 추정하는 함수를 하나 만들어냈습니다.



이거를 그래프에서 보면 실제 소수의 개수와 가우스 함수의 그래프가 매우 비슷한 걸 알 수 있지만 엄연하게 오차가 존재합니다.



그런데 리만이 개발한 함수를 이용하면 소수의 분포를 계단 형태와 거의 같은 형태로 훨씬 정확하게 추정할 수가 있습니다.



이렇게 소수의 분포를 더 정확하게 설명할 수 있는지를 증명하는 것이 바로 167년 동안 풀리지 않았던 리만 가설입니다.



수학계에선 이 문제가 풀렸다는 건 오히려 수학계에 황금기가 왔다는 걸 뜻한다는 목소리도 있습니다.



전에 없던 AI란 강력한 도구가 생기면서 현대 도시의 신호체계같이 기존 수학만으로는 한계가 있었던 분야가 획기적으로 발전할 것이라는 기대입니다.



[이승재/인천대 수학과 교수 : 망원경과 현미경이 과학을 끝냈냐. 저는 망원경 덕분에 천문학이 훨씬 발전할 수 있었고, 현미경이 있었기 때문에 생물학이라든지 훨씬 큰 세계로 넘어갈 수 있었잖아요.]



AI에게 정복되느냐, AI와 새로운 세상을 열어갈 것이냐.



우리는 선택의 기로에 놓였습니다.



(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 조수인)