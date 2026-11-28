<앵커>



집값이 오르면서 더 넓은 집으로 이사 가기가 갈수록 어려워지자, 작은 집이라도 극한까지 활용하자는 기술이 개발되고 있습니다.



천장에서 침대가 내려오고 거실이 드레스룸으로 변하는 집을 안희재 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



두 달 전 용인에서 서울 소형 아파트로 옮겨온 40대 직장인 김동철 씨는 예상보다도 집이 작아 당황했습니다.



[김동철/'가변형 가구' 이용자 : 짐들도 있고 식구들도 있는데 지금 여기 와서 보니까 공간이 너무 협소한 거예요, 생각보다. 아이가 거의 집의 절반을 사용한다고 보면 부부 공간도 없을 것 같고….]



고민 끝에 택한 게 '가변형 가구'입니다.



버튼 하나면 침대를 들어 올리고,



[김동철/'가변형 가구' 이용자 : 딱 침대만 놨을 때는 공간이 다 죽잖아요.]



거실 한쪽이 드레스룸으로 변합니다.



[김동철/'가변형 가구' 이용자 : 더 큰 평수는 갈 수 없었고 현재 가진 것에서 최대한 공간을 찾을 수 있는….]



지난달 서울 아파트의 평균 매매가는 전용면적 1제곱미터당 1,654만 원.



소형인 59에서 국민평형 84제곱미터로 늘리려면 4억 원 이상 필요합니다.



가변형 가구 설치는 1개당 1천만 원 안팎으로 적잖은 비용이 들지만, 집을 넓히는 것보다는 현실적인 선택지가 됩니다.



다른 기술 개발도 속도를 내고 있습니다.



원룸의 대형 수납장이 이렇게 스스로 움직이면서 금세 침실을 만들어냈습니다.



공간 활용도를 높이면서도 누구나 손쉽게 가구를 옮길 수 있도록 하는 게 최근 기술 개발의 핵심으로 꼽힙니다.



1, 2인 가구와 소형 주택에 기본으로 적용하기 위한 연구가 한창인 겁니다.



[김은영/한국건설연구원 수석연구원 : ('1세대 가변형 가구'는) 소비자들이 손쉽게 가변하기 어려웠던 게 사실이고요, 범용적인 가변 유닛을 좀 개발하려고….]



서울의 1인당 평균 주거 면적은 28.6제곱미터로 전국에서 가장 좁습니다.



갈수록 주거 면적을 넓히기 어려워지는 현실 속에, 주어진 공간을 최대한 활용하려는 시도가 이어지고 있습니다.



(영상취재 : 강동철·김현상, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 강윤정)