<앵커>



최근 일본 대마도가 비만 치료제, 마운자로의 성지로 불리며 '원정쇼핑'을 가는 한국인들이 크게 늘고 있습니다. 아침 배를 타고 갔다가 약만 받아 돌아오는 '당일치기' 일정입니다. 한국인들이 몰리면서 혼란도 빚어지고 있습니다.



박재현 기자가 대마도 현지를 취재했습니다.



<기자>



부산항 여객터미널이 일본 대마도행 배 타려는 인파로 가득 찼습니다.



일본에서 비만치료제 마운자로를 사 오려는 사람들입니다.



일본 본토 병원에서 처방 받은 뒤 대마도에서 택배로 약을 받는 방식인데, 지난 12일부터 마운자로의 국내 반입이 허용되면서 이런 행렬이 크게 늘었습니다.



[부산항 여객터미널 카페 사장 : 젊은 분들이 이번 달부터 굉장히 많이 늘어났어요. 주말에 주로 많고 평일에는 손님이 없었는데 마운자로 시작하면서.]



저는 지금 일본 대마도로 가는 배를 타려고 하고 있습니다.



1시간 반 정도 걸리는데, 이미 배 안은 사람들로 발 디딜 틈 없이 가득 찼습니다.



대마도에 도착한 승객들, 배에서 내리자마자 마운자로를 받기 위해 현지 택배 영업소 방향으로 뛰기 시작합니다.



자칫 택배 영업소에서 오래 기다리면 오후 3시 부산행 배를 놓칠 수 있기 때문입니다.



실제로 최근 택배 영업소 앞에 줄 서 있던 한국인들이 배 놓칠까 봐 서로 먼저 약을 달라고 소란 피우는 일도 있었고, 한국인 원정대가 몰리면서 쓰레기 무단 투기 등 문제도 불거졌습니다.



이런 혼란 사태에 일본 택배업체는 분류 직원도 2배로 늘렸지만, 주문이 과도하게 몰린 탓에 문제가 속출했습니다.



일방적으로 택배가 취소되는가 하면,



[40대 직장인 : 병원에서 오늘 가능하다고 해서 저희도 배편이랑 지금 서울에서 다 (예약)해서 왔는데, 연락을 받았어요. 오늘까지 (택배가) 도착 못 한다고.]



배송이 지연되는 경우도 생기고 있습니다.



[김 모 씨/마운자로 지연 수령 : (병원에) 어제 배송해달라고 했는데 혹시라도 늦게 올까봐 1박 2일 했고요. 결과적으로 진짜 오늘 와서 '당일치기'했으면 저는 못 받아 갔을 것 (같습니다.)]



결국 업체는 그제(26일)부터 신규 마운자로 택배 접수를 중단하고 기존에 배송된 물건만 취급하기로 했습니다.



마운자로 택배 보관 서비스를 해왔던 대마도 호텔들도 택배량이 늘면서 냉장 보관이 어렵다는 이유를 들어 서비스를 중단했습니다.



[아오키/대마도 주민 : 마운자로 보냉백을 두고 가시는 분들이 조금 있어서 그걸 찾아 드리기도 했는데, 그런 게 좀 힘들었던 것 같습니다.]



우리나라 사람들이 이렇게 대마도로 몰리는 이유, 바로 비용 때문입니다.



일본 마운자로 가격은 한국의 절반 수준으로, 일본 병원 의사에게 단 1분 만에 비대면 진료를 마치고,



[일본 의사 : 마운자로 2.5mg 3개월치가 맞으십니까? 그럼 약을 처방해 드리겠습니다.]



대마도에서 택배로 약을 받아오면 왕복 배삯까지 합쳐도 한국보다 훨씬 저렴하게 살 수 있습니다.



[일본 마운자로 구매자 : 대마도로 가면 싸게 구할 수 있다 해서. 배 편(가격)을 포함하더라도 그래도 거의 반값 정도 차이가 나니까.]



진료도 허술하고 냉장보관 배송도 제대로 안 되지만 싼 약값을 찾아 먼 길을 고수하는 상황.



이젠 중국 가서 마운자로를 사 오는, 이른바 '마라자로'까지 유행하고 있습니다.



왜 이런 현상이 계속되는지 정부의 고민과 대책이 필요한 시점입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 강윤정)