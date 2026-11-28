<앵커>



민주당에선 최민희 최고위원 중징계를 둘러싼 파장이 국회 밖으로까지 확산하고 있습니다. 거리로 나선 친청계 지지자들은 김민석 대표의 사퇴를 촉구했습니다. 김 대표는 이틀째 대응을 자제하는 모습입니다.



보도에 한성희 기자입니다.



<기자>



[최민희 최고위원 징계 즉각 철회하라! (철회하라! 철회하라!)]



최민희 최고위원 당원 자격정지 2년 중징계 처분 하루 만에 친청계 지지자들이 국회 앞으로 몰려들었습니다.



김민석 대표의 신천지 의혹 제기야말로 해당 행위라며 최 최고위원만 징계하는 것은 용납할 수 없다고 강하게 반발했습니다.



또 모든 당내 혼란의 중심에 김 대표가 있다며 사퇴를 촉구했습니다.



[집회 참가자 : 최민희가 당원권 정지 2년이면, 김민석 대표 영구 제명해야 합니다!]



다만, 징계 확정 후 강력 반발했던 친정청래계 의원들은 집회 현장에 나오지 않았습니다.



의원들까지 집회에 합류할 경우 집안 다툼을 장외까지 끌고 나왔다는 비판 여론에 직면할 수 있단 우려 때문인 걸로 풀이됩니다.



오늘(28일) 청소년 당원 간담회에 참석한 김민석 대표는 최 의원 중징계에 대한 질문에 즉답을 피했습니다.



[김민석/민주당 대표 : (최민희 최고위원 중징계 나온 거에 대해서 어떻게 생각하세요?) 뭐 제가 특별히 더 드릴 말씀이….]



중징계는 윤리심판원이 내린 처분으로 자신과 무관한 만큼 이에 대해 언급하는 것 자체가 부적절하다는 판단이 깔린 걸로 보입니다.



친이재명계 강득구 민주연구원장은 윤리심판원 결정에 힘을 실으며 당의 단합을 강조했습니다.



[강득구/민주연구원 원장 : 저희들은 기본적으로 윤리심판원 입장을 존중합니다. (최종 결정 뒤) 다시 하나가 될 수 있도록 힘을 모아야 된다는 (점을 말씀 드립니다.)]



앞으로 변수는 최민희 최고위원의 재심 결과입니다.



일각에선 엄중 징계 후 재심을 통해 수위를 낮춰주는 방식으로 타협점을 모색하는 것 아니냔 관측도 있습니다.



하지만 친청계가 최민희 최고위원에 대한 징계 철회만큼이나 신천지 의혹을 제기한 김 대표에 대해 강한 처벌을 요구하고 있어 최 의원 징계 건만으로 계파 간 갈등을 봉합하기는 쉽지 않을 걸로 보입니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 김진원)