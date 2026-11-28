<앵커>



홍익표 통일부 장관 후보자가 국회의원 시절, 배우자 주식을 처분하라는 결정에 불복해 소송까지 냈다가 패소했다는 내용, 어제(27일) 저희가 단독으로 전해드렸습니다. 그런데, 홍 후보자가 청와대 정무수석 재직 시절엔, 배우자가 1억 2천여만 원 상당의 상장주식을 취득하고도 직무 관련성 심사나 백지신탁 절차 등을 밟지 않은 걸로 확인됐습니다.



장민성 기자의 단독보도입니다.



<기자>



홍익표 통일부 장관 후보자가 청와대 정무수석으로 일하기 시작한 지난 1월 20일 기준, 홍 후보자의 재산 내역입니다.



배우자가 보유한 건축연구소 비상장주식 1만 주만 신고되어 있을 뿐, 다른 주식은 없는 걸로 돼 있습니다.



하지만 이번 인사청문회를 앞두고 국회에 제출된 홍 후보자 재산 내역에는 배우자가 보유한 상장주식이 9종 더 추가됐습니다.



다 합치면 1억 2,600여만 원입니다.



홍 후보자가 정무수석으로 일한 기간은 올해 1월 20일부터 이달 8일까지로, 지난 9일 의원면직됐습니다.



홍 후보자가 정무수석으로 재직한, 이 10개월 사이에 배우자가 주식을 취득한 거라면 백지신탁 대상이 됩니다.



공직자윤리법에 따라 고위공직자는 배우자를 포함해 3천만 원이 넘는 주식 보유 시 직접 팔거나, 금융사들이 대신 팔 수 있게 백지신탁을 해야 합니다.



매각이나 백지신탁을 하지 않으려면 인사혁신처 심사위원회에 심사를 청구해 직무와 관련이 없다는 결정을 받아야 합니다.



하지만 후보자는 매각도, 백지신탁도, 심사 청구도 하지 않은 걸로 확인됐습니다.



홍 후보자 측은 SBS 질의에 "배우자가 해당 주식을 취득한 시점은 올해 5월 중순쯤부터"라며 "후보자는 배우자의 주식 취득 사실을 통일부 장관 인사청문회를 준비하면서 알게 됐다"고 밝혔습니다.



이어 이런 사실을 뒤늦게 인지해 "직무 관련성 심사 등 관련 절차를 이행하지 못했다"고 말했습니다.



다만 "후보자 본인은 물론 배우자도 해당 주식과 관련해 어떠한 직무상 정보도 공유하거나 이용한 사실이 없다"고 해명했습니다.



홍 후보자 측은 장관으로 임명된다면 해당 주식은 적법 절차에 따라 조치하겠다고 덧붙였습니다.



(영상취재 : 이승환·임우식, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 전유근)