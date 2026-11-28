<앵커>



젠슨 황 사태 이후로, 중국이 몰래 AI를 개발해 왔던 구멍들이 하나둘 막히고 있습니다.



특히 동남아시아 데이터센터들이 주요 규제 대상이 되고 있는데, 왜 동남아인지 정혜진 기자가 분석했습니다.



<기자>



말레이시아 데이터센터 단지입니다.



이미 우리나라와 맞먹는 규모의 데이터센터를 가동 중인데, 앞으로 8배 더 키울 계획을 추진하고 있습니다.



그런데 미국 정부 압박 속에 엔비디아가 말레이시아와 인도네시아, 태국, 싱가포르로 가는 AI 서버의 출하 중단을 협력업체에 지시했습니다.



중국 인공지능 기업들이 동남아 데이터센터들을 쓰는 행태를 원천 차단하겠다는 취지입니다.



[제이미슨 그리어/미국 무역대표부 대표 : 동남아시아 등을 통한 밀반입이나 제3국 데이터센터를 통한 원격 접속 등 우회 접근을 차단하기 위한 것입니다.]



중국 AI 기업들은 연산 능력의 3분의 1을, 미국 규제를 피해서 동남아를 비롯한 해외 데이터센터에 원격 접속하는 방식으로 채워왔습니다.



엔비디아도 이 수요를 노리고 싱가포르 법인에서 결제만 진행하고, 실제 물량은 말레이시아 등으로 직배송하면서 감시를 피해 왔다는 의혹을 받고 있습니다.



[로런스 웡/싱가포르 총리 (지난 24일) : 메가스피드가 엔비디아에서 구매한 반도체는 싱가포르에 들어오지도 않았습니다. 싱가포르를 경유해 다른 나라로 보내졌습니다.]



이번 규제가 성공한다면 미중 AI 격차는 지금의 6.5개월에서 내년 말쯤엔 13개월까지 두 배 벌어질 걸로 분석됩니다.



[스콧 베선트/미국 재무장관 : 이러한 규제로 미국은 최첨단 AI 연구에서도 우위를 유지할 수 있습니다.]



당장은 우리 반도체 산업에 미치는 영향은 제한적일 거란 평가가 다수입니다.



[김양팽/산업연구원 전문연구원 : 엔비디아가 생산하는 제품을 수요하는 비중이 동남아가 아직 그렇게 크지도 않고, 우리는 엔비디아에 장비 공급 계약을 계약한 상태이기 때문에….]



다만 미국 규제가 다른 지역으로 확대되고 시장이 위축된다면, 장기적으로는 영향을 받을 수 있다는 신중론도 나옵니다.



(영상편집 : 정용화, 디자인 : 김한길)