<앵커>



젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀 이후, 여진이 이어지고 있는 가운데 중국 반입이 금지된 엔비디아의 최첨단 AI 칩이 중국의 데이터센터에서 발견됐다는 보도가 나왔습니다. 이 시설, 젠슨 황의 불륜 상대와 연관된 곳입니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



중국 상하이의 한 데이터센터에 엔비디아의 최첨단 AI칩인 블랙웰이 들어간 서버가 설치돼 있다고 블룸버그 통신이 현지시간 27일 보도했습니다.



관련 업체 두 곳은 모두 젠슨 황의 불륜 상대였던 앨리스 황과 얽혀 있습니다.



상하이숴야오는 앨리스 황이 세운 싱가포르 업체 메가스피드에 서비스를 제공해 왔고, 상하이커잔의 최대 주주는 앨리스 황이 지배하는 것으로 알려진 일본 회사입니다.



서버가 설치된 사실은 두 업체가 중국 당국에 제출한 대출 서류를 통해 드러났습니다.



두 업체는 블랙웰 서버를 보유하고 있다며, 이걸 담보로 각각 우리 돈 190억 원 안팎을 빌렸다고 블룸버그는 전했습니다.



앨리스 황과 연계된 중국 시설에 블랙웰이 들어간 사실이 문서로 확인된 건 이번이 처음입니다.



블랙웰은 엔비디아가 2년 전 내놓은 핵심 제품으로, 챗GPT 같은 AI를 학습시키고 돌리는 두뇌 역할을 합니다.



그래서 미국은 국가안보를 이유로 정부 허가 없이는 중국 판매를 금지하고 있습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO (2024년, 블랙웰 첫 공개 행사) : 수학자 데이비드 블랙웰의 이름을 땄습니다. 여러분, 블랙웰입니다. 감상하시죠.]



젠슨 황은 블랙웰 서버가 너무 커서 밀반입은 사실상 불가능하다고 말해 왔습니다.



높이 2m, 무게 1.5톤이 넘는 이 대형 서버가 어떻게 중국으로 들어갔는지는 아직 밝혀지지 않았습니다.



이렇게 의혹은 계속 불어나고 있지만, 트럼프 대통령은 여전히 젠슨 황을 두둔하고 있습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지시간 26일) : 젠슨 황이 돌아온 건 아주 좋은 일이라고 생각합니다. 통화했을 때 복귀해서 무척 기쁘다고 했습니다. 이걸 자신의 ' 2기'라고 부르더군요.]



블랙웰의 중국 반입까지 드러나면서 다음 주 잇따라 열리는 의회 청문회에서 젠슨 황을 향한 추궁은 더 거세질 걸로 보입니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 변다영·강윤정)