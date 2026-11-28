<앵커>



중국에서도 이런 기류 변화가 좀 느껴지는지, 베이징 연결해 보겠습니다.



한상우 특파원, 김정은 위원장 방중 관련 움직임이 좀 있나요?



<기자>



네, 북중 접경지역 단둥에 있는 여러 취재원에게 확인해 봤는데, 아직까지 특별한 움직임은 없습니다.



통상 단둥에 김 위원장이 오거나 지나가는 상황만 돼도, 도로가 통제되고 압록강 주변 호텔 투숙이 제한됩니다.



그런데 제가 확인한 결과, 오늘(28일)부터 다음 주까지 압록강 주변 호텔은 모두 예약이 가능했습니다.



김 위원장은 주로 전용 열차를 통해 이동하는 만큼 중국 내 열차 예약도 제한되는데, 아직까지 이런 움직임도 없습니다.



다만, 지난달 24일 김 위원장이 차량으로 단둥을 깜짝 방문했을 때는 당일 새벽부터 통제가 시작된 전례도 있어 상황은 좀 더 지켜봐야 합니다.



<앵커>



그런데 베이징 분위기는 또 조금 다르다고요?



<기자>



김 위원장이 시진핑 주석을 만난다면 베이징이 유력한데, 이곳 북한대사관에서는 조금 다른 움직임이 포착됐습니다.



최근 북한대사관 안에 새 건물을 짓고 있는데, 공사 속도가 상당히 빠릅니다.



지금은 창문 설치와 내장 마감 정도만 남았습니다.



눈에 띄는 건, 도로 쪽에는 창문이 하나도 없고, 건물 양쪽 끝에만 창문이 나 있다는 것입니다.



경호상 이유로 추정해 볼 수 있는데, 김 위원장은 지난해 중국 전승절 열병식에 참석했을 때도 이곳 북한대사관에 머물렀던 걸로 알려졌습니다.



<앵커>



회담 시점은 중국 현지에서는 언제쯤으로 보고 있나요?



<기자>



네, 중국에서도 북중 정상회담이 열린다면 다음 달 초가 유력하다는 관측이 나옵니다.



중국에서는 한해 경제를 평가하고 내년 과제를 제시하는 중앙경제공작회의가 매년 12월 10일 전후로 열립니다.



이 회의가 끝나면 바로 시 주석의 방미 일정이 이어지는 만큼 다음 달 10일 이전에 김 위원장 방중이 이뤄질 거란 전망이 나옵니다.



북미 대화 중재자 역할을 통해 한반도 영향력을 보여주려는 중국 입장에선 시 주석이 미국에 가기 전 김 위원장과 만나 메시지를 조율할 이유가 충분하다는 분석이 나오고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 정용화)