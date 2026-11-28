▲ 한성숙 국무총리가 28일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 청년미래콘서트 (취ㆍ창업편)에서 SK하이닉스 전시부스를 방문, 설명 듣고 있다.
한성숙 국무총리는 오늘(28일) 청년들의 취업 현실을 점검하고 삼성전자·SK하이닉스 등 대기업 관계자들에게 채용을 늘려 달라고 당부했습니다.
한 총리는 이날 오후 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 '제1차 청년미래콘서트'에 참석해 채용 상담을 하는 34개 기관의 부스를 둘러봤습니다.
한 총리는 삼성전자 관계자에게 "내년에는 신입사원을 얼마나 채용하시느냐"고 묻고는 "삼성은 워낙 다들 가고 싶어 하는 회사니까 많이 채용해 달라"고 요청했습니다.
이어 "삼성전자에서 인턴십 등 교육 경험이나 실제 일을 경험할 기회를 많이 만들어주시면 좋을 것 같다"고 덧붙였습니다.
한 총리는 SK하이닉스 관계자에게도 "내년 채용 계획이 나왔느냐"며 "많이 뽑아주시면 좋겠다"고 당부했으며, 네이버 관계자에겐 "내년에도 열심히 준비해달라"고 했습니다.
한 총리는 이어 청년들과의 토크 콘서트에서 "더 이상 기업이 직원을 교육하는 데 시간을 쏟지 않을 것 같다"며 "(청년들이) 경험을 갖게 하는 것이 굉장히 중요하고, 정부가 책임지고 가는 영역으로 설계하는 게 좋겠다고 생각한다"고 밝혔습니다.
또 "창업과 관련해선 실패하더라도 추후 재기할 수 있는 형태의 재도전 프로그램을 강화하고 있다"며 "평균적으로 세 번째 창업일 때 성공 가능성이 높다고 해서, 그 정도까진 재도전할 기회를 줘야 한다는 측면에서 관련 프로그램을 강화하는 상황"이라고 설명했습니다.
국무조정실에 따르면 이날 행사에는 1천300명이 넘는 청년들이 참여했습니다.
한편, 한 총리는 이날 오전에는 규제 합리화 대국민 공모전 수상자들을 공관으로 초청해 '열린 브런치' 행사를 열었습니다.
한 총리는 수상자들에게 "규제는 필요해서 만들어지는 것이지만 시간이 지나면 그 필요성을 다하기도 하고, 반대로 새로운 수요도 있기 마련"이라며 "좋은 아이디어를 주셔서 감사드린다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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