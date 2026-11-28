▲ 한성숙 국무총리가 28일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 청년미래콘서트 (취ㆍ창업편)에서 SK하이닉스 전시부스를 방문, 설명 듣고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(28일) 청년들의 취업 현실을 점검하고 삼성전자·SK하이닉스 등 대기업 관계자들에게 채용을 늘려 달라고 당부했습니다.한 총리는 이날 오후 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 '제1차 청년미래콘서트'에 참석해 채용 상담을 하는 34개 기관의 부스를 둘러봤습니다.한 총리는 삼성전자 관계자에게 "내년에는 신입사원을 얼마나 채용하시느냐"고 묻고는 "삼성은 워낙 다들 가고 싶어 하는 회사니까 많이 채용해 달라"고 요청했습니다.이어 "삼성전자에서 인턴십 등 교육 경험이나 실제 일을 경험할 기회를 많이 만들어주시면 좋을 것 같다"고 덧붙였습니다.한 총리는 SK하이닉스 관계자에게도 "내년 채용 계획이 나왔느냐"며 "많이 뽑아주시면 좋겠다"고 당부했으며, 네이버 관계자에겐 "내년에도 열심히 준비해달라"고 했습니다.한 총리는 이어 청년들과의 토크 콘서트에서 "더 이상 기업이 직원을 교육하는 데 시간을 쏟지 않을 것 같다"며 "(청년들이) 경험을 갖게 하는 것이 굉장히 중요하고, 정부가 책임지고 가는 영역으로 설계하는 게 좋겠다고 생각한다"고 밝혔습니다.또 "창업과 관련해선 실패하더라도 추후 재기할 수 있는 형태의 재도전 프로그램을 강화하고 있다"며 "평균적으로 세 번째 창업일 때 성공 가능성이 높다고 해서, 그 정도까진 재도전할 기회를 줘야 한다는 측면에서 관련 프로그램을 강화하는 상황"이라고 설명했습니다.국무조정실에 따르면 이날 행사에는 1천300명이 넘는 청년들이 참여했습니다.한편, 한 총리는 이날 오전에는 규제 합리화 대국민 공모전 수상자들을 공관으로 초청해 '열린 브런치' 행사를 열었습니다.한 총리는 수상자들에게 "규제는 필요해서 만들어지는 것이지만 시간이 지나면 그 필요성을 다하기도 하고, 반대로 새로운 수요도 있기 마련"이라며 "좋은 아이디어를 주셔서 감사드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)