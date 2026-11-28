▲ 발목 골절 응급환자 부축하는 해경

독도 북동방 74km 해상에서 조업 중이던 어선에서 발생한 응급환자가 풍랑주의보가 발효된 악조건 속에서도 해경에 의해 안전하게 긴급 이송됐습니다.오늘(28일) 동해해경에 따르면 이날 오전 0시 7분께 포항어선안전조업국을 통해 34t급 어선 A호(승선원 10명)에서 외국인 선원 1명이 작업 중 다쳤다는 신고를 접수했습니다.베트남 국적의 30대 선원 B씨는 작업 중 왼쪽 발목을 다쳐 골절이 의심되는 상태였습니다.당시 사고 해역에는 풍랑주의보가 발효돼 파도가 높게 이는 등 기상 여건이 매우 좋지 않았습니다.동해해경은 신고 접수 즉시 1천500t급 경비함정을 현장으로 급파, 악천후 속에서도 단정을 이용해 환자와 보호자 등 2명을 경비함정으로 태운 뒤 오전 10시 19분께 울릉도 저동항에 입항했습니다.B씨는 대기 중이던 구급차에 인계돼 병원으로 이송됐습니다.한동수 동해해양경찰서장은 "풍랑주의보가 발효된 악천후와 먼바다라는 악조건 속에서도 신속한 초기 대응과 안전한 이송이 무엇보다 중요했다"며 "앞으로도 국민의 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=동해해경 제공, 연합뉴스)