▲ 지난 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1,500m 결승에서 대한민국 최민정이 역주하고 있다.

한국 여자 쇼트트랙 간판 최민정이 상하이에서도 여자 1,000ｍ 정상에 올라 월드투어 개막 4개 대회 연속 우승을 달성했습니다.최민정은 오늘(28일) 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 여자 1,000ｍ 결승에서 1분30초981로 산드라 펠제부르(네덜란드·1분31초115)를 0.134초 차로 제치고 금메달을 목에 걸었습니다.이번 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓는 최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 1, 2차 대회에 이어 서울 3차 대회와 상하이 4차 대회까지 이 종목 금메달을 독차지했습니다.네 대회에서 여자 1,000ｍ 예선부터 준준결승, 준결승, 결승까지 16차례 레이스를 치르는 동안 한 번도 1위를 놓치지 않았습니다.결승에서 두 바퀴째부터 선두로 나섰던 최민정은 세 바퀴를 남기고 3위까지 밀렸습니다.그러나 다음 한 바퀴를 8초850에 돌아 2위로 올라섰고, 마지막 한 바퀴를 남기고는 펠제부르를 제치고 선두를 되찾았습니다.최민정은 그대로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.함께 출전한 김길리(성남시청)는 6명 중 맨 뒤에서 마지막 한 바퀴를 시작했으나 세 명을 제치고 1분31초246으로 동메달을 따냈습니다.남자 500ｍ에선 김태성(화성시청)이 결승에서 43초522로 4위를 차지했습니다.최지현, 이정민, 김태성, 김길리가 출전한 한국은 혼성 2,000ｍ 계주 준결승 2조에서 2분38초941로 네덜란드(2분37초135)에 이어 2위에 올라 내일(29일) 결승에서 메달에 도전합니다.(사진=연합뉴스)