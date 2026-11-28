▲ 보건의료인 국가시험장 점검하는 정은경 복지부 장관

응급구조사와 치과기공사 등을 뽑는 보건의료인 국가시험장에서 전자기기를 제출하지 않아 준수사항을 위반한 경우가 3건 적발됐습니다.한국보건의료인국가시험원(국시원)은 오늘(28일) 치러진 시험에서 아이패드와 블루투스 이어폰 등을 제출하지 않은 3건을 적발됐다고 밝혔습니다.앞서 복건복지부와 국시원은 스마트안경이나 초소형 카메라 등 첨단기기를 활용한 시험 부정행위가 논란이 되면서 보건의료인 국가시험에서도 반입한 모든 전자기기를 제출할 것을 고지했습니다.적발 수험생들은 전자기기를 소지하고 있지는 않았지만, 복도로 내놓은 가방 속에서 전자기기가 적발된 것으로 전해졌습니다.국시원은 정확한 적발 경위를 조사할 예정인데, 기기를 직접 이용하지 않은 단순 응시자 준수사항 위반일 경우 이번 시험만 무효처리할 수 있다고 밝혔습니다.시험장 내에선 AI 부정행위를 막고자 전파탐지기를 비치·운용하고, 응시자에 대한 무작위 전화 연락으로 전자기기 소비 여부를 확인했습니다.최근 수요 증가로 품귀현상을 빚는 가운형 전신 가리개는 컴퓨터 기반 시험(CBT)부터 우선 적용하기로 했습니다.시험에 앞서 정은경 복지부 장관도 제54회 치과기공사 국가시험이 치러지는 서울 용산철도고등학교를 찾아 시험 준비 상황과 스마트기기 부정행위 관리 대책 이행 실태를 점검하기도 했습니다.이번 1·2급 응급구조사, 치과기공사, 의지·보조기기사 시험은 전국 9개 시·도, 23개 시험장에서 약 4천 명이 응시했습니다.