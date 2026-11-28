▲ 북한 공군 훈련 지도하는 김정은 위원장 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

북한 평안남도 북창 공군기지가 3년에 걸친 활주로 및 시설 개보수 공사를 마치고 운영을 재개한 정황이 포착됐습니다.미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 현지시간 27일 보도에 따르면 '플래닛랩스'의 위성사진을 분석한 결과 지난달 21∼25일 사이 북창 공군기지 활주로 옆 주기장에 전투기들이 나타났습니다.이후 몇 주간 촬영된 영상에서도 5∼6대의 전투기가 식별됐습니다.이는 전투기들이 이동하며 정기적인 비행 작전을 수행하고 있을 가능성을 시사한다고 이 매체는 전했습니다.지난달 27일 촬영된 '맥사'의 고해상도 위성사진을 보면 활주로 주기장에 배치된 기종은 옛 소련제 미그-23 전투기로 파악됐습니다.기지 북쪽 보관 구역에서는 더 구형인 미그-15 전투기 3대도 포착됐습니다.미그-23은 1970년대 실전 배치된 3세대 전투기로, 북한은 1980년대 중반 수십 대를 도입했습니다.북한이 보유한 최신예 전투기는 1980년대 소련에서 개발된 4세대 미그-29 기종입니다.북창 기지 개보수 공사는 2023년 여름 시작됐습니다.이후 2024년 10월까지 활주로 길이를 기존 2천500ｍ에서 2천800ｍ로 300ｍ 연장해 포장했습니다.같은 해 12월에는 관제탑을 갖춘 새 본관 건물과 가로 28ｍ·세로 20ｍ 규모의 전투기 엄폐호 16개 동이 완공됐습니다.이후 1년 가까이 공사가 정체된 듯 보였으나 지난해 11월께 활주로 표식이 도색됐고 올해 3월 새 유도로 포장이 마무리됐습니다.김정은 북한 국무위원장은 지난 15일 양강도 삼지연비행장 리모델링 건설 현장을 시찰하면서 활주로 규격이 국제민간항공기구(ICAO) 기준에 부합해야 한다고 강조한 바 있습니다.한편 평안북도 방현 공군기지에서는 최근 활주로와 유도로 사이, 기지 주변 및 신축 무인기(드론) 격납고 일대의 넓은 부지를 평탄화하고 정비하는 작업이 포착됐다고 이 매체는 전했습니다.올해 초 활주로 옆에 대규모 관람석으로 보이는 구조물이 들어선 점을 고려하면 이번 작업은 대규모 시범 행사나 공군 관련 행사를 개최하기 위한 준비의 일환일 수 있다고 NK뉴스는 분석했습니다.김 위원장이 행사에 참석할 가능성도 제기됩니다.북한은 오는 29일 '항공절'을 맞습니다.북한은 최근 몇 년간 항공절에 공군 관련 행사를 열어왔습니다.(사진=조선중앙TV화면, 연합뉴스)