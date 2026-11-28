▲ 선제골 터트린 FC서울 손정범

프로축구 K리그1 FC서울이 리그 마지막 홈 경기에서 펼친 '우승 파티'를 승리로 자축했습니다.서울은 오늘(28일) 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 파이널A 37라운드 홈 경기에서 시즌 영플레이어상 후보에 올린 손정범의 데뷔 첫 멀티골을 앞세워 대전을 4대 1로 제압했습니다.정규리그 최종 33라운드에서 일찌감치 우승을 확정한 서울은 이날 경기 뒤 홈 관중 앞에서 우승 트로피 세리머니를 했습니다.서울은 22승 7무 8패로 승점 73을 쌓았습니다.10경기 연속 무패 행진을 달리던 대전은 이날 승리로 2위 도약을 노렸으나 뜻을 이루지 못했습니다.승점 56으로 3위에 머물렀습니다.지난 25일 인도네시아 반둥에서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 원정 경기를 치르고 전날 새벽에야 귀국한 서울은 컨디션 우려를 무색하게 만드는 경기력을 펼쳐 보였습니다.서울은 전반부터 강한 압박을 바탕으로 집중력 있게 대전의 골문을 두드렸고, 전반 25분 손정범이 시원하게 골망을 가르며 기선을 제압했습니다.손정범은 문전에서 대전 수비수 발에 맞고 굴절된 공을 침착하게 밀어 넣어 시즌 3호 골을 기록했습니다.이어 전반 39분에는 정승원의 패스를 받은 조영욱이 페널티지역 안에서 수비수와의 경합을 이겨낸 뒤 몸을 돌리며 왼발로 감아 찬 슈팅이 골대 구석에 꽂히며 격차를 벌렸습니다.반격에 나선 대전은 후반 13분 김문환의 컷백을 주민규가 문전에서 곧바로 슈팅으로 연결하며 결정적인 기회를 맞았으나, 서울 골키퍼 구성윤이 몸을 날려 쳐내며 실점을 막아냈습니다.5분 뒤인 후반 18분 루빅손이 결국 만회골을 터뜨렸습니다.페널티지역 안으로 찔러준 서진수의 스루패스를 받은 루빅손이 침착하게 인사이드로 낮게 깔아 차며 시즌 7호 골을 완성했습니다.그러나 후반 36분 손정범이 데뷔 첫 멀티골을 터뜨리며 승기를 굳혔습니다.조영욱이 내준 컷백을 침착하게 잡아놓은 손정범이 곧바로 왼발로 밀어 차 골대 오른쪽 구석을 찌르며 점수 차를 3대 1로 벌렸습니다.올해 프로로 데뷔해 서울의 10년 만의 우승에 기여한 손정범의 생애 첫 프로 무대 멀티골입니다.후반 44분에는 정승원의 크로스를 야잔이 그대로 쐐기골로 연결하며 4대 1 완승에 마침표를 찍었습니다.안양종합운동장에서 열린 FC안양과 제주SK FC의 경기에서는 안양이 1대 0으로 이겼습니다.안양이 12승 14무 11패로 승점 50을 쌓아 파이널B 선두인 7위 제주(13승 12무 12패·승점 51)를 바짝 추격했습니다.전반 44분 김재현의 K리그1 데뷔골로 기선을 제압한 안양은 이후 양 팀 모두 추가골을 뽑아내지 못하면서 한 골 차 승리를 지켜냈습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)