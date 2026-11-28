▲ 박지수

여자프로농구 WKBL에서 '국보 센터' 박지수가 역대 최다 더블더블 기록을 160경기로 늘리며 청주 KB의 3연승을 이끌었습니다.박지수는 부산 사직체육관에서 열린 2026-2027 여자프로농구 부산 BNK와의 원정 경기에서 20득점에 리바운드 20개로 더블더블을 기록하는 맹활약을 펼쳤습니다.박지수의 활약을 앞세워 KB는 BNK를 77대 61로 완파해 시즌 초반 4연패의 부진을 딛고 3연승을 달렸습니다.4승 5패를 기록한 KB는 승률 5할도 눈앞에 뒀습니다.지난 25일 우리은행을 상대로 통산 159번째 더블더블을 작성하며, 2016년 은퇴한 신정자(158회)를 넘어 리그 역대 최다 더블더블을 기록했던 박지수는 역대 최다 기록을 한 경기 더 늘렸습니다.BNK는 전반에만 3점 슛 5개를 터트리며 골 밑에서 박지수가 버틴 KB와 대등하게 맞섰습니다.BNK의 이소희(17점·3점 슛 4개)는 전반 14점을 몰아치며 공격을 이끌었습니다.하지만 골 밑에서 우위를 보인 KB는 2쿼터 종료 1분 17초를 남기고 박지수가 상대 선수 머리 위로 잇따라 2개의 골밑슛을 넣어 39대 34로 앞서갔습니다.3쿼터에서도 BNK가 따라가면 KB가 달아나는 경기 양상이 계속됐습니다.KB가 쿼터 중반 이채은(11점)의 3점 슛 2개로 51대 44로 앞서가자, BNK는 최이샘의 3점 슛에 이어 김소니아의 가로채기에 이은 레이업으로 49대 51로 따라갔다.박지수가 페인트존에서 연속 4점을 올리자, 이소희는 박지수를 앞에 두고 과감한 3점 슛을 꽂았습니다.KB는 3쿼터를 허예은(15점)의 3점짜리 버저비터로 58대 52로 끝낸 뒤 4쿼터에 점차 점수를 벌리기 시작했습니다.허예은의 골 밑 돌파로 64대 52, 12점 차로 달아난 KB는 BNK의 이렇다 할 반격이 나오지 않자 종료 3분여를 남기고 주전 멤버들을 벤치로 불러들이며 경기를 마무리했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)