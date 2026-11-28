▲ 더불어민주당 김민석 대표가 28일 서울 마포구 더블루 제2당사에서 열린 청소년 당원과의 간담회에서 인사말을 하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표가 오늘(28일) 청소년 당원들과 만나 "젊음이 주도하던 정당이고 젊음과 함께해 오던 정당인데, 상대적으로 요새는 그 연결고리가 조금 느슨해졌다는 평가도 받고 있다"고 말했습니다.김 대표는 오늘 오후 서울 마포구 제2당사에서 열린 '청소년 당원 타운홀미팅'에서 "민주당이 상당히 주도적으로 해서 정당 가입 연령을 낮췄다"며 "우리 당을 시민으로서의 첫발을 내딛으면서 첫 선택을 해 주신 여러분들에게 당 대표로서 감사하다"고 했습니다.이어 "왜 민주당을 선택했을까, 민주당이 여전히 갖고 있는 호감 또는 매력 포인트는 뭘까, 그런 이야기를 듣고 싶었다"며 "잘 듣고 당이 반영하고 개선해 간다면 그것이 여러분이 바라는 좋은 당이 되는 것 아니겠느냐"고 말했습니다.청소년 당원들의 의견을 들은 김 대표는 후속 조치도 약속했습니다.김 대표는 "청소년 당원들과 학교 내지 교육 문제를 우리 교육위원들과 연결하는 창구를 하나 만들면 좋겠다"며 "그렇게 한 번 설계를 해보겠다"고 말했습니다.정당·선거 관련 제도에 대해서는 "취지에 맞춰 개정하는 게 좋겠다 싶은 것은 당이 먼저 개정을 선도하면 좋겠다"고 했고, 청소년특별위원회 설치 요청에는 "청소년특위가 됐든 바로 논의를 시작하겠다"고 답했습니다.또 "10대에 당원이 돼서 정당에서 성장하면서 징검다리를 잘 밟고 최고 지도자까지 될 수 있는 정당이 만들어지면 잘 만들어진 정당"이라며 "우리는 아직 그렇지 않지만 앞으로는 그런 방향으로 가야 한다"고 강조했습니다.정치를 해보고 싶다며 손을 든 참석자들에게는 "이 중에서 총리가 나올 수도 있고 대통령도 나올 수 있다"며 응원의 뜻을 전했습니다.하지만 행사 뒤 당내 현안에는 말을 아꼈습니다.김 대표는 행사장을 빠져나가며 최민희 최고위원 중징계 처분에 대한 취재진 질문에 "뭐 제가 특별히 더 드릴 말씀이…."라고만 답했습니다.친청계의 징계 형평성 문제 제기와 대표 사퇴 요구에 대한 질문이 이어졌지만, 아무런 답을 하지 않은 채 차량에 올랐습니다.앞서 민주당 윤리심판원은 어제 최 최고위원에게 당원 자격정지 2년의 중징계를 의결했고, 최 최고위원은 재심을 신청하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)