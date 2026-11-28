▲ 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 우크라이나가 역사적으로 러시아의 땅이었다는 푸틴 대통령의 주장에 대해 "그런 논리라면 러시아를 몽골에 줘야 하느냐"며 이례적으로 의문을 제기했습니다.27일(현지시간) CNN방송에 따르면 루카셴코 대통령은 프랑스 잡지 '르 푸앵'에 지난 25일 공개된 인터뷰에서 푸틴 대통령이 해온 이 같은 주장에 대해 "더 깊이 살펴보면 러시아 땅은 한때 몽골-타타르족의 땅이었다"고 말했습니다.그러면서 "그런 논리대로라면 러시아 전체를 누구에게 줘야 하나. 몽골에 줘야 하나"라고 덧붙였습니다.푸틴 대통령은 우크라이나 수도 키이우가 중세 국가인 고대 루스의 중심지였다는 점 등을 근거로 러시아와 우크라이나가 역사적으로 하나이며, 우크라이나가 러시아의 일부가 돼야 한다고 주장해 왔습니다.전문가들은 이러한 주장이 역사 수정주의에 불과하다고 지적해 왔습니다.루카셴코 대통령은 푸틴 대통령이 우크라이나 돈바스 지역 전체를 차지할 것이라고 말하면서도 북대서양조약기구(NATO) 경계를 1997년 당시로 되돌려야 한다는 푸틴 대통령의 요구 등에는 거리를 뒀습니다.그는 이러한 요구가 협상 초기 단계에서 제시하는 최대치의 조건이라며 결국 양측이 협상 테이블에 앉아 협의해야 한다고 강조했습니다.CNN은 허위 사실과 부정확한 내용이 다수 포함된 이번 인터뷰에서 루카셴코 대통령이 대체로 러시아를 지지하는 입장을 유지했다고 짚었습니다.루카셴코 대통령은 푸틴 대통령을 "기민하고 영리한 정치인"이라고 평가하면서 그 역시 자신의 역사적 영유권 주장이 지닌 논리적 결함을 이해하고 있을 것으로 본다고 말했습니다.다만 그는 우크라이나가 러시아인들을 살해하고 불태워 전쟁이 시작됐다는 러시아 측의 사실과 다른 주장도 되풀이했습니다.루카셴코 대통령은 인터뷰에서 자신과 푸틴 대통령의 우정을 자랑하기도 했습니다.그는 "우리는 농담을 주고받고 편하게 이름을 부르며 지낸다. 그는 아주 편하게 대할 수 있는 사람"이라고 말했습니다.이어 서방 정상들을 겨냥해 "당신들은 트럼프 대통령에게 절대 그런 말을 하지 않았을 것"이라며 "워싱턴에서 당신들은 앵무새처럼 테이블에 둘러앉아 어떤 말도 하지 못하고 두려워했다"고 비꼬았습니다.루카셴코 대통령은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 벨라루스 영토를 러시아군이 이용하도록 허용하고 이후 러시아 전술핵무기의 자국 배치에도 동의하는 등 푸틴 대통령의 최대 우군으로 꼽혀왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)